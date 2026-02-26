Adela Vinczeová všetkých zaskočila: O Bohu hovorila úprimnejšie než kedykoľvek predtým

Život málokedy beží podľa excelovskej tabuľky, ktorú sme si v hlave naplánovali. Väčšinu stresu nám však nespôsobujú samotné udalosti, ale náš odpor voči nim.
Moderátorka Adela Vinczeová, ktorá v Česku rozbieha novú talk šou s názvom U Adely, v podcaste God Bless rozobrala tému, ktorá je pre ňu kľúčová, a tou je ako nájsť pokoj v prijatí reality namiesto neustáleho tlačenia proti múru.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Boh ako synonymum života a zmysel, ktorý sa ukáže neskôr
Vinczeová svoj postoj k viere a existencii vysvetľuje veľmi priamo. „Boh je pre mňa synonymum slova život. Nebránime sa životu, netlačíme proti stene,“ hovorí a naznačuje tým, že kľúčom nie je vzdor, ale skôr vedomé uvoľnenie. Podľa nej nejde o pasivitu ani rezignáciu, skôr o schopnosť nepridávať si zbytočný tlak tam, kde nič nevyrieši.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Adela okrem toho pripomína, že mnohé situácie nedávajú okamžite logiku, a práve vtedy sa podľa nej oplatí zachovať dôveru. Ako sama hovorí: „Lebo to, že sa to deje, má evidentne nejaký zmysel, ktorý možno pochopím neskôr,“ čím pomenúva skúsenosť, ktorú pozná veľa ľudí – význam udalostí sa často ukáže až s odstupom.
Nahlásiť chybu v článku