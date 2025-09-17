Adam Ďurica chcel potešiť fanúšikov a zahrať v srdci Prahy. Jeho spontánny koncert však skončil skôr fiaskom

Hudba spája ľudí, no niekedy naráža na prísne pravidlá. Svoje o tom vie aj obľúbený slovenský spevák Adam Ďurica, ktorý sa chcel o radosť z hudby podeliť priamo na ikonickom Karlovom moste v Prahe.
Ako napísal na Instagrame k videu, celý priebeh tohto nevšedného momentu zachytil priamo počas hrania. Fanúšikom tak umožnil nazrieť do zákulisia situácie, ktorá sa odohrala priamo v rušnom centre Prahy a ukázala, aké prísne sú miestne pravidlá pre pouličných umelcov.
Plánovanú radosť prerušila kontrola
Adam Ďurica sa rozhodol zahrať svoju známu pieseň Vietor priamo medzi turistami na Karlovom moste. Kým okoloidúci nadšene sledovali a povzbudzovali, k spevákovi pristúpil muž, ktorý sa predstavil ako zodpovedná osoba za poriadok na moste. Ten sa opýtal, či má povolenie na verejné hranie.
Ďurica priznal, že žiadne povolenie nemá, a preto musel hru ukončiť. Vo svojom príspevku na Instagrame k tomu dodal, že jeho plán síce nevyšiel, no berie to s humorom a ako motiváciu na stretnutie s fanúšikmi na pripravovaných koncertoch: „Chcel som vám zahrať na Karlovom moste, a trochu mi to nevyšlo, to ale nevadí… Úplne rád zahrám Vietor, aj iné piesne, na mojich českých koncertoch.“
