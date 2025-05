Absolútny hit leta, ktorý si zamilujete: Táto farba oblečenia je nová čierna a nemala by chýbať vo vašom šatníku

Pripravte sa na farebnú smršť, ktorá sa pomaly, ale isto blíži. Leto 2025 bude v znamení módnych kúskov, ktoré rozjasnia vás i váš každodenný život. V teplejšom období bude dominovať príjemná farba, ktorej podľahne nielen nežnejšie pohlavie. Tento trend zároveň zvýrazní hnedú opálenú pokožku a v priebehu pár sekúnd oživí outfit a dodá šatníku príjemný závan sviežej farby. Nečakajte nič krikľavé. Svet módy miluje žltú farbu, no v maslovom odtieni. A toto leto dvojnásobne.

Tak, ako by jednoduché čierne šaty mali byť súčasťou šatníka štýlovej ženy, presne to isté platí aj o kúskoch oblečenia v maslovožltej farbe. Jemný odtieň so zlatistým nádychom ovládne módu v príjemnom období v roku. Ak máte vo svojom šatníku čiernu, červenú či zelenú, je načase namieriť si to do nákupných centier a sústrediť svoju pozornosť na maslovožltú farbu. Ako píše módna novinárka Jess Cartner-Morley na portáli The Guardian, nemusíte ju nosiť od hlavy po päty, no nemali by ste ju podceňovať.

Stačia aj topánky v trendovej farbe

Maslovožltá je najlepšia „nová čierna“, akú sme za posledné roky mali. Hodí sa pre ženy, ktoré nemajú rady a necítia sa komfortne v nápadnejších farbách. Hoci maslovožltá nie je úplne neprehliadnuteľná, na druhej strane až tak nekričí a predstavuje zlatú strednú cestu. Nemusíte siahnuť len po šatách alebo saku, pokojne môžete staviť na topánky v zlatistom odtieni. Alebo aj kabelka môže byť roztomilá a v maslovožltej osvieži každý outfit.

Ide o módne vyhlásenie, ktoré svetu hovorí, že sme v obraze s popkultúrou. Príbeh začína na minuloročnom týždni módy v Paríži, kde modelky predviedli módne kúsky z jednej známej značky v slnečných farbách. Približne v rovnakom čase bol svet posadnutý vlasmi americkej herečky a speváčky Sabriny Carpenter, ktorá ukázala svoje krémovožlté pramienky. Presuňme sa na odovzdávanie Oscarov v tomto roku, keď herec Timothée Chalamet priniesol na červený koberec sako, košeľu i nohavice v maslovožltej farbe.

Čo robiť, ak si myslíte, že vám nepristane?