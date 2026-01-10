600-tisíc ľudí zostalo bez elektriny, kúrenia a vody. Situácia má byť „nesmierne náročná“

Reprofoto: X.com (@LXSummer1)

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
Belgorodská oblasť je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom pravidelne terčom ukrajinských útokov.

Po ukrajinskom raketovom útoku zostalo v ruskej Belgorodskej oblasti 600-tisíc obyvateľov bez elektriny, kúrenia a vody, informoval gubernátor Viačeslav Gladkov. Na platforme Telegram potvrdil, že miestne úrady pracujú na obnovení dodávok, ale situácia je podľa neho „nesmierne náročná“. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Zábery Reuters z mesta Belgorod ukázali, že v oblasti nefungovalo pouličné osvetlenie a miestni obyvatelia sa orientovali pomocou ručných bateriek a svetiel automobilov.

Vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru sú už relatívne bežné

Belgorodská oblasť susedí s ukrajinskou Charkovskou oblasťou a podľa Reuters je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom vo februári 2022 pravidelne terčom ukrajinských útokov.

Gladkov aj v piatok informoval, že v dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v Belgorodskej oblasti viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200-tisíc bez vody.

Vzájomné útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru sú už relatívne bežné. Podľa agentúry AFP rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.

Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru hlavného mesta a v ich dôsledku zostala polovica bytových domov v Kyjeve – takmer 6-tisíc – bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou.  Reuters zdôrazňuje, že teploty vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu.

