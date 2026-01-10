600-tisíc ľudí zostalo bez elektriny, kúrenia a vody. Situácia má byť „nesmierne náročná“

Po ukrajinskom raketovom útoku zostalo v ruskej Belgorodskej oblasti 600-tisíc obyvateľov bez elektriny, kúrenia a vody, informoval gubernátor Viačeslav Gladkov. Na platforme Telegram potvrdil, že miestne úrady pracujú na obnovení dodávok, ale situácia je podľa neho „nesmierne náročná“. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Zábery Reuters z mesta Belgorod ukázali, že v oblasti nefungovalo pouličné osvetlenie a miestni obyvatelia sa orientovali pomocou ručných bateriek a svetiel automobilov.
Ukrainian forces just conducted a coordinated strike targeting multiple Russian power plants, with massive power outages reported in the Russian cities of Oryol and Belgorod.
Seen here, Belgorod’s lights go out. pic.twitter.com/HtmrnT5keO
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 8, 2026
Vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru sú už relatívne bežné
Belgorodská oblasť susedí s ukrajinskou Charkovskou oblasťou a podľa Reuters je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom vo februári 2022 pravidelne terčom ukrajinských útokov.
Gladkov aj v piatok informoval, že v dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v Belgorodskej oblasti viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200-tisíc bez vody.
Meanwhile in Belgorod, russia ❗
⚡❌ Electricity has still not been restored to people’s homes. Almost a day after the missile strike, the lights still haven’t come on in several districts, villages and settlements. In most private homes, heating and water supply are connected… pic.twitter.com/9t7SeqbNwg
— LX (@LXSummer1) January 9, 2026
Vzájomné útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru sú už relatívne bežné. Podľa agentúry AFP rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.
Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru hlavného mesta a v ich dôsledku zostala polovica bytových domov v Kyjeve – takmer 6-tisíc – bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou. Reuters zdôrazňuje, že teploty vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu.
