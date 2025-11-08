5 zbytočných trikov, ktorým ľudia stále veria: Majú pomôcť organizovať domácnosť, no reálne vás len oberajú o čas

Šikovné tipy a triky do domácnosti sa vždy hodia, ak nemáte dosť času či chute upratovať potom, ako sa vrátite domov z práce, a tak hľadáte spôsoby, ako si to zjednodušiť. Nie vždy by ste však mali veriť všetkému, čo vidíte na internete. Navyše, to čo funguje niekomu inému, nemusí vždy fungovať aj vám.
„Ľudia neustále hľadajú ten jeden šikovný trik, ktorý vyrieši všetky ich problémy s ukladaním vecí,“ hovorí Max Wilson, spoluzakladateľ spoločnosti Pocket Storage. „V skutočnosti sú však mnohé z týchto rozšírených trikov len povrchové alebo neudržateľné.“ Spolu s portálom HouseBeautiful a ďalšími odborníkmi preto upozornili na konkrétnych 5, ktoré vám nepomáhajú, ale naopak plytvajú vaším časom.
1. Ak vám to spraví radosť, nechajte si to
Slávny výrok Marie Kondo bol jedným z najväčších trendov v oblasti upratovania v posledných rokoch. Hoci táto praktická fráza môže byť užitočným ukazovateľom toho, ako vnímate určitý predmet, radosť môže byť subjektívna a mení sa podľa vašej nálady.
„Ten nový hrnček vám teraz môže prinášať radosť, ale o šesť mesiacov bude len zbierať prach. Navyše, radosť nezohľadňuje, ako veľmi je daná vec potrebná,“ vysvetľuje Monika Puccio, riaditeľka nákupu v Sofa Club. Odporúča sa spýtať samých seba, či danú vec používate, či máte na ňu miesto a či by ste si ju kúpili znova. „Ak dvakrát odpoviete „nie“, je čas sa jej zbaviť,“ hovorí Monika.
2. Pravidlo „jedno dnu, druhé von“
Toto veľmi jednoduché pravidlo je samozrejmé – ide o to, že ak si domov prinesiete jednu vec, musíte sa zbaviť inej, ktorú už máte. To môže byť zdanlivo jednoduchý spôsob, ako udržiavať priestor uprataný, ale ak už máte veľa vecí, ktoré potrebujete vyhodiť, nebude to mať veľký význam.
„Aby bol tento trik na udržiavanie poriadku skutočne účinný, musíte najskôr urobiť radikálnejšie upratovanie,“ radí Max. Vyhraďte si v kalendári jeden deň, kedy sa do toho pustíte. Určite totiž nájdete oveľa viac na vyhodenie, ako ste si pôvodne mysleli.
3. (Ne)kúpte si viac úložných boxov
Môže byť lákavé jednoducho odložiť všetky veci, s ktorými sa nechcete zaoberať. Čo oči nevidia, to srdce nebolí, však? „V skutočnosti pridanie ďalších košov alebo boxov pred upratovaním môže spôsobiť, že neporiadok bude vyzerať upravenejšie, nie menšie,“ vysvetľuje Shannon Murphy, akreditovaná profesionálna organizátorka a zakladateľka spoločnosti Simpl Living Co.
Ak najprv zredukujete počet vecí, môžete naplánovať typ a veľkosť úložného priestoru, ktorý potrebujete. To je dôležité mať na pamäti najmä pre tých, ktorí žijú v malých priestoroch, kde je potrebné zohľadniť každý kus úložného priestoru a dekorácie.
4. Pravidlo „dotknúť sa raz“
Podobne ako metóda „ak vám to spraví radosť“, pravidlo „dotknúť sa raz“ navrhuje, aby ste v momente, keď vezmete predmet do ruky, spravili rozhodnutie o jeho budúcnosti namiesto toho, aby ste ho odložili a rozhodli sa neskôr. „To často vedie buď k ľútosti, alebo k tomu, že predmety zostanú pohodené vďaka nerozhodnosti,“ vysvetľuje Max. „Skutočné upratovanie zahŕňa premyslené rozhodovanie, najmä v prípade predmetov s emocionálnou hodnotou alebo významnou hodnotou.“
Ak vám napokon zostanú nejaké predmety, ktorými si nie ste istí, uložte ich do jednej krabice a uistite sa, že sa k nim vrátite počas ďalšieho upratovania.
5. (Ne)upracte za jeden víkend
Hoci je nevyhnutné vyhradiť si čas na upratovanie, aby ste to skutočne urobili, venovať celý deň alebo víkend maratónu upratovania je zaručený spôsob, ako sa unaviť, čo môže viesť k tomu, že aj rozhodnutia budete robiť na základe únavy – čiže posledné veci už necháte tak, lebo sa vám nebude chcieť o nich premýšľať.
„Nielenže vás to môže obklopiť nedokončenými hromadami, ale bez vytvorenia trvalých návykov sa neporiadok rýchlo vráti,“ hovorí Monika. Namiesto toho odporúča upratovať dom v 20-minútových intervaloch, vybrať si vždy jednu oblasť, napríklad obývačku, police a kúpeľňové skrinky, a odtiaľ pokračovať v rovnakom tempe.
Nahlásiť chybu v článku