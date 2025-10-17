15 príslušníkov ukrajinskej jednotky dostalo od Ruska tvrdý trest: Boli obvinení z členstva „v teroristickej organizácii“

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Ruské médiá s odvolaním sa na obhajcu obvinených mužov uviedli, že dvaja z nich svoju vinu priznali, ostatných 13 sa však voči verdiktom plánuje odvolať.

Ruský vojenský súd v piatok odsúdil 15 príslušníkov ukrajinskej vojenskej jednotky Ajdar na väzenské tresty od 15 do 21 rokov v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia za členstvo „v teroristickej organizácii“, uviedol úrad ruskej generálnej prokuratúry. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

Všetkých 15 odsúdených mužov bolo členmi útočného práporu Ajdar ukrajinských pozemných síl a do ruského zajatia padlo ešte v roku 2022, keď Moskva začala inváziu na Ukrajinu. Proces s nimi sa uskutočnil bez účasti verejnosti na vojenskom súde v juhoruskom meste Rostov nad Donom.

Ukrajina spomenuté verdikty bezprostredne nekomentovala, píše Reuters. Ukrajinský ombudsman v minulosti tieto procesy označil za hanebné.

Ľudskoprávne skupiny vrátane ruského zoskupenia Memorial uviedli, že stíhanie týchto mužov bolo porušením ženevských konvencií o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Rusko to odmieta a tvrdí, že obvinenia boli založené na údajnej aktivite ešte osem rokov pred začatím invázie. Muži neboli obvinení z vojnových zločinov.

Ilustračná foto: SITA/AP

O čo išlo?

Ajdar bol jedným z desiatok dobrovoľníckych práporov, ktoré sa objavili na Ukrajine v roku 2014, keď vypukli boje s Moskvou podporovanými skupinami, ktoré napokon vyhlásili odštiepenecké republiky vo východnej časti krajiny. Tieto jednotky, z ktorých niektoré mali ultranacionalistické korene, sa neskôr stali súčasťou ukrajinských ozbrojených síl, spresňuje Reuters.

Obvinenia voči 15 mužom sa týkali obdobia medzi augustom 2014 a marcom 2022 ohľadne členstva v zakázanej teroristickej skupine a aktov zameraných na „násilné uchopenie moci a zvrhnutie ústavného poriadku Ruskej federácie“.

