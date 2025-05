13-ročná dcéra Beyoncé všetkých šokovala a ľuďom vytrela zrak: Ešte pred dvoma rokmi ju drsne kritizovali

Na TikToku sa šíria zábery z turné „Cowboy Carter“ hudobnej ikony Beyoncé. Okrem speváčky však mnohých zaujal niekto iný — jej dcéra Blue Ivy Carter. Napriek tomu, že má iba 13 rokov, na pódiu tancuje ako o život a ľudia ju za to milujú. No nie je to tak dávno, kedy namiesto pochvaly schytávala od časti publika ostrú kritiku, a to aj napriek tomu, že bola a stále aj je iba dieťaťom.

Nie div, talent má v rodine na oboch stranách, okrem slávnej a úspešnej mamy ho mohla podediť aj po svojom otcovi, raperovi Jay-Z. Ak si do vyhľadávača na sociálnej sieti zameranej na videá zadáte meno Blue Ivy, dostanete sa k záberom z turné Beyoncé, na ktorých sa objavuje práve Blue Ivy, a ktoré majú stovky tisíc, až milióny prehratí. A mnohí nešetria komplimentmi. Dokonca sme narazili aj na reakcie, podľa ktorých ide o jediné dieťa slávnych rodičov, ktoré má skutočne talent.

V očiach niektorých dokonca zatienila aj legendu Beyoncé

„Bude z nej veľká hviezda,“ zhodnotila nadšená fanynka pod videom, ktoré zachytáva Blue Ivy počas turné jej mamy. „Prečo je Beyoncé na koncerte svojej dcéry?“ zavtipkoval niekto ďalší.

Okrem sólo tanečných kúskov sa na pódiu objavuje aj po jej boku, napríklad v choreografii k pesničke „Texas Hold ‚Em“, kde dokonca mama s dcérou tancujú bok po boku.

„Som posadnutá tým, ako sa Blue Ivy zlepšila a drží krok so skúsenými profesionálnymi tanečníkmi,“ zhodnotilo ďalšie kritické oko. Buďme úprimní, ľudia vedia dať na internete poriadne pocítiť, ak sa im niečo nepáči, no Blue Ivy je opačný prípad a verejnosť ju zbožňuje. No nebolo to vždy tak.

Vystupovala už predtým, no nie každému sa to páčilo

Ako pripomína portál Newsweek, Blue Ivy sa objavila už na predchádzajúcom turné Beyoncé, no v tom čase len 11-ročné dievča dostalo od časti internetu poriadny hejt, napríklad za to, že „netancuje dostatočne dobre“ na to, aby si na tomto pódiu zaslúžila byť.

Sama Beyoncé sa k tejto téme v minulosti vyjadrila a priznala, že nechcela svoju dcéru vtiahnuť tak skoro do svojho sveta, pretože sama vedela, aké to je náročné. Blue Ivy sa však nedala odradiť. Dokonca sa nevzdala ani po kritike, ktorú dostala, práve naopak.

Začala na sebe pracovať ešte viac a buďme úprimní, mnohým teraz vytrela zrak, čím dala jasne najavo, že nechce zostať len v tieni svojich rodičov, ako by jej možno niekto mohol vyčítať. Takže to vyzerá tak, že je nová hviezda na obzore a o Blue Ivy ešte budeme počuť.