Toto 10-ročné dievča je 5. najbohatším dieťaťom na svete: Má 370-miliónový majetok a takto sa raz stane miliardárkou

Podobne ako Kim Kardashian a Kanye West, médiá priťahuje aj ich dcéra North West. Toto 10-ročné dievča patrí medzi najbohatšie deti sveta a vyzerá to, že má našliapnuté vydať sa po stopách svojich úspešných rodičov. Okrem toho po nich zdedila aj talent spôsobiť ošiaľ a vyvolať škandály.

Minulý rok svet obleteli správy o tom, že North West bola zaradená do zoznamu ôsmich najbohatších detí, uvádza GO Banking Rates. Umiestnila sa v druhej polovici, aj keď údaje o výške jej majetku sú vlastne sporné.

Kráľovskí potomkovia a deti raperov

V rebríčku sa na prvom a druhom mieste nachádzajú dve najstaršie deti princeznej Kate a princa Williama — Charlotte a Georg s majetkom v hodnote 5 miliárd a 3,6 miliardy dolárov. Len doplníme, že magazín Pulse upozornil na nejasnosť v tom, že Charlotte predbehla Georga, keďže práve on je najstarším dieťaťom dvojice a budúcim nasledovníkom trónu. Nech je to ako chce, po potomkoch kráľovskej rodiny nasleduje pre niekoho možno prekvapenie, no iných to zas ani tak nešokuje — deti raperov.

Tretím najbohatším dieťaťom na svete podľa týchto údajov je Blue Ivy Carter, dcéra speváčky Beyoncé a rapera Jay-Z. Napriek tomu, že má len 12 rokov, môže sa pochváliť 720 miliónovým majetkom. A tu sa už dostávame k rodine Kardashian-Jenner.

North West o jednu priečku predbehla jej sesternica Stormi Webster, dcéra Kylie Jenner a rapera Travisa Scotta, s majetkom 410 miliónov.

No a piate miesto už patrí North West. Jej majetok sa odhaduje na 371 miliónov dolárov. HELLO! Magazine vysvetľuje, že jeho hodnota je vlastne sporná a pohybuje sa niekde od 50 miliónov dolárov až po 375 miliónov. Tvorí ho zverený fond a investície. K fondu sa dostane po dovŕšení 25 rokov. Napriek tomu, že North má len 10 rokov, už sa začína činiť a nezostáva len v tieni svojich rodičov. No aj vďaka nim sa predpokladá, že sa raz stane miliardárkou. Poďme ale pekne po poriadku.

Najstaršia dcéra megacelebrít

Ako uvádza magazín People, North West sa narodila 15. júna 2013 a je najstaršou dcérou Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Dvojica tvorila pár dlhých 10 rokov a priviedla na svet štyri deti. Kim požiadala v roku 2021 o rozvod, no ak sledujete reality šou The Kardashians, viete, že deti a rodina sú pre ňu prioritou. A to aj popri milión povinnostiach. Rozchod dvojice však sprevádzali aj verejné škandály a nepríjemné odkazy na sociálnych sieťach, ktoré sa týkali aj ich detí.

