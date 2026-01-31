12. augusta 2026 má Zem zasiahnuť katastrofa: „Únik dokumentu z NASA“ vedcov rozzúril

simulácia čiernej diery

Ilustračná foto: ESA/ACT, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Sociálne siete zaplavilo tvrdenie o údajnom tajnom dokumente NASA s názvom Project Anchor, ktorý mal v roku 2024 uniknúť na verejnosť.

Podľa jeho obsahu má svet 12. augusta 2026 zasiahnuť katastrofa nevídaných rozmerov, na ktorú sa americká vesmírna agentúra (NASA) údajne pripravuje už niekoľko rokov. Dokument hovorí o projekte s rozpočtom 89 miliárd dolárov, ktorého cieľom má byť bojový plán počas 7-sekundovej gravitačnej anomálie. Tá má podľa autorov spôsobiť masívne straty na životoch – odhadovaný počet obetí sa pohybuje medzi 40 a 60 miliónmi ľudí.

Údajný dokument detailne opisuje, čo sa má počas anomálie diať.

12. augusta nás má zastihnúť anomália, ktorá zabije 40 miliónov ľudí“

V 1. až 2. sekunde sa má zo zeme zdvihnúť všetko, čo nie je pevne zabezpečené – ľudia, vozidlá aj zvieratá. V 3. a 4. sekunde majú objekty vystúpiť do výšky 15 až 20 metrov. Počas 5. a 6. sekundy má nastať panika a chaos, keď ľudia narazia do stropov budov.

V 7. sekunde sa má gravitácia náhle vrátiť. Dôsledkom majú byť desiatky miliónov obetí, zničená infraštruktúra a globálna ekonomická kríza.

@dado.clips On August 12, 2026, the world will lose gravity for 7 seconds. NASA knows. They’re preparing but won’t tell us why. In November 2024, a secret NASA document titled “Project Anchor” leaked online. The project’s budget is $89 billion, and its goal is to survive a 7-second gravitational anomaly expected on August 12, 2026, at 14:33 UTC. #August12 #nogravity #fyp #nasa ♬ original sound – |•|-Clips

Príčinou tejto udalosti má byť údajný prienik dvoch gravitačných vĺn pochádzajúcich z čiernych dier. Pravdepodobnosť vzniku anomálie má byť podľa dokumentu až 94,7 percenta.

@talkinwithlevi NASA Announces on August 12th we Won’t have Gravity?! #greenscreen #nasa #fyp #space #drama ♬ original sound – Talkin’ with Levi

NASA o nej údajne vie už päť rokov, no verejnosť neinformovala s odôvodnením, že „je lepšie mať 40 miliónov nepripravených obetí než osem miliárd ľudí v stave paniky“.

Odpovedá rozzúrený astrofyzik

Na portáli IFL Science sa objavila reakcia nesmierne nahnevaného vedca Alfreda Carpinetiho, ktorý má doktorát z astrofyziky a magisterský titul z kvantových polí a zo základných síl z Imperial College London.

„Chápem, že žijeme v dobe dezinformácií, post‑pravdy a hlúpych tvrdení generovaných umelou inteligenciou… Ale no tak,“ píše.

