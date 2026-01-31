12. augusta 2026 má Zem zasiahnuť katastrofa: „Únik dokumentu z NASA“ vedcov rozzúril

Podľa jeho obsahu má svet 12. augusta 2026 zasiahnuť katastrofa nevídaných rozmerov, na ktorú sa americká vesmírna agentúra (NASA) údajne pripravuje už niekoľko rokov. Dokument hovorí o projekte s rozpočtom 89 miliárd dolárov, ktorého cieľom má byť bojový plán počas 7-sekundovej gravitačnej anomálie. Tá má podľa autorov spôsobiť masívne straty na životoch – odhadovaný počet obetí sa pohybuje medzi 40 a 60 miliónmi ľudí.
Údajný dokument detailne opisuje, čo sa má počas anomálie diať.
12. augusta nás má zastihnúť „anomália, ktorá zabije 40 miliónov ľudí“
V 1. až 2. sekunde sa má zo zeme zdvihnúť všetko, čo nie je pevne zabezpečené – ľudia, vozidlá aj zvieratá. V 3. a 4. sekunde majú objekty vystúpiť do výšky 15 až 20 metrov. Počas 5. a 6. sekundy má nastať panika a chaos, keď ľudia narazia do stropov budov.
V 7. sekunde sa má gravitácia náhle vrátiť. Dôsledkom majú byť desiatky miliónov obetí, zničená infraštruktúra a globálna ekonomická kríza.
@dado.clips On August 12, 2026, the world will lose gravity for 7 seconds. NASA knows. They’re preparing but won’t tell us why. In November 2024, a secret NASA document titled “Project Anchor” leaked online. The project’s budget is $89 billion, and its goal is to survive a 7-second gravitational anomaly expected on August 12, 2026, at 14:33 UTC. #August12 #nogravity #fyp #nasa ♬ original sound – |•|-Clips
Príčinou tejto udalosti má byť údajný prienik dvoch gravitačných vĺn pochádzajúcich z čiernych dier. Pravdepodobnosť vzniku anomálie má byť podľa dokumentu až 94,7 percenta.
@talkinwithlevi NASA Announces on August 12th we Won’t have Gravity?! #greenscreen #nasa #fyp #space #drama ♬ original sound – Talkin’ with Levi
NASA o nej údajne vie už päť rokov, no verejnosť neinformovala s odôvodnením, že „je lepšie mať 40 miliónov nepripravených obetí než osem miliárd ľudí v stave paniky“.
Odpovedá rozzúrený astrofyzik
Na portáli IFL Science sa objavila reakcia nesmierne nahnevaného vedca Alfreda Carpinetiho, ktorý má doktorát z astrofyziky a magisterský titul z kvantových polí a zo základných síl z Imperial College London.
„Chápem, že žijeme v dobe dezinformácií, post‑pravdy a hlúpych tvrdení generovaných umelou inteligenciou… Ale no tak,“ píše.
