114 km/h namiesto 100 km/h: Vaše auto vám klame, ukazuje väčšiu rýchlosť. Vieme, prečo sa to deje

Ilustračná foto: Pexels / Fábio Pozzebom/ABr, CC BY 3.0 BR, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
O koľko pomalšie ste v skutočnosti jazdili?

Že údaje o rýchlosti vášho vozidla nie sú vždy úplne presné, nie je žiadna novinka. Bežná „pravda“ medzi vodičmi hovorí, že keď auto ukazuje 55 km/h, v skutočnosti idete o približne 5 km/h pomalšie. Ale je to naozaj tak?

Libor Winkler, konateľ firmy Sorneco, pre iDnes uviedol, že odchýlka tachometra sa zväčšuje s rýchlosťou. Pri diaľničnej jazde sa môže stať, že tachometer ukazuje 140 km/h, pričom reálna rýchlosť je len 130 km/h.

Na tému sa teraz detailnejšie pozrel portál Autoviny a vysvetlil, prečo sa to deje.

Predpisy o nižšej rýchlosti, než je skutočná

Tento prehnaný údaj slúži predovšetkým ako bezpečnostné opatrenie a zároveň spĺňa európske normy, ktoré stanovujú, že tachometer nesmie nikdy ukazovať nižšiu rýchlosť, než je skutočná a maximálna povolená odchýlka je + 10 % + 4 km/h.

Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

„To znamená, že ak je skutočná rýchlosť vozidla 100 km/h, tachometer musí ukázať najmenej 100 km/h a najviac 114 km/h,“ dodáva pre iDnes PR manažér Škoda Auto ČR Pavel Jína.

Autoviny potvrdzujú, že tachometer v aute často ukazuje vyššiu rýchlosť, než je skutočná: „Autá vyrobené po roku 1991 môžu mať odchýlku až o desať percent plus štyri kilometre za hodinu. Znamená to, že ak vám tachometer ukazuje 120 km/h, v skutočnosti možno šoférujete rýchlosťou iba 104 km/h. V praxi však nebýva rozdiel až taký veľký,“ priblížil autor.

Problém so samotným meraním

V moderných autách pri skutočnom meraní odchýlka dosiahla aj 6 %, bežný rozsah je 4 – 5 %. Vinníkom je okrem smerníc spôsob, akým auto meria rýchlosť – cez otáčky kolies.

Presnosť ovplyvňujú faktory ako typ diskov alebo šírka pneumatiky. Pneumatika s menším obvodom môže miasť elektroniku a spôsobiť, že tachometer ukazuje ešte väčšiu odchýlku. Portál upozorňuje, že aj malá zmena dezénu v rozsahu milimetrov môže spôsobiť odchýlku 1 až 2 %.

Ilustračná foto: Unsplash

Riešenie problému s nespoľahlivými tachometrami je však komplikované: na tachometer vplýva dokonca aj tlak v pneumatikách, a kombinácia dát z kolies s GPS signálom môže ovplyvniť slabý satelitný signál alebo tunely. Spoľahlivosť meraní však neriešia len vodiči, ale aj polícia pri udeľovaní pokút. Pre presnosť údajov, proti ktorým sa nedá ohradiť, pravidelne implementujú modernejšie technológie. Napríklad Rakúsko v roku 2023 prišlo s radarmi na princípe laserovej technológie, ktoré trestajú vodičov už pri prekročení rýchlosti o tri kilometre za hodinu.

