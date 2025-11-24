Zvozili ju pod čiernu zem. Po vystúpení na Slávikoch sa na Daru Rolins valí kritika zo všetkých strán, toto ľuďom vadí

V poslednej dobe sa na Daru Rolins valí vlna kritiky a ani na odovzdávaní cien Český slávik príliš nežiarila, čo opäť rozpútalo ostré reakcie divákov na internete.
Na Českom slávikovi vystúpila Dara aj spolu so svojou dcérou Lolou s piesňou Jak chcem ja, pričom ich spoločné číslo malo byť energickým spestrením programu. Napriek potlesku v sále sa však po odvysielaní rozpútala až nečakane ostrá diskusia na sociálnych sieťach, ktorá sa sústredila na úroveň vystúpenia aj celkový dojem.
Lavína kritiky na sociálnych sieťach
Hneď po skončení čísla internet zaplnilo množstvo negatívnych komentárov. Mnohí diváci označili vystúpenie za „hanbu večera“ a netajili sklamanie. Objavovali sa výroky typu: „Hanba večera! Myslela si, že spieva na školskej besiedke, nie?“ či kritické poznámky o jej speve: „Nechápem, prečo sa okolo nej robí také haló… Ona spievať už dávno nevie tie isté „kolotočariny“, čo spievala, keď bola malá.“
Nespokojnosť sa týkala aj samotného porovnávania s inými speváčkami. Jedna z reakcií znela: „Robíte z nej Beyoncé. Veď ona jej nesiaha ani po päty. Ani okolo Ewy Farnej, ktorá je veľký profesionál, a také haló sa nerobí ako okolo nej.“ Výčitky smerovali aj na prejav na pódiu, čo vystihol komentár: „To jej šaškovanie, trasenie sa na pódiu je hodné obdivu? Niektorí fakt stratili rozum aj sluch…“
