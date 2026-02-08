Zvieratá doplatili na vojnu: Ruský dron zasiahol útulok pri fronte, psy roztrhali šrapnely na kusy

Foto: Facebook/Sloboda zvierat

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zahynuli desiatky psov, ďalší sú zranené.

Ruský dron zasiahol v piatok ráno útulok pre zvieratá na juhu Ukrajiny, pričom podľa zamestnancov zahynulo najmenej desať záchranárskych psov a spôsobil zranenia niekoľkým ďalším. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

K útoku došlo okolo 9.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), povedala zamestnankyňa útulku. „Je to strašné. Psy boli roztrhané šrapnelmi, kúsky ich tiel sa zachytili na oplotení,“ uviedla jedna z dobrovoľníčok.

Foto: Facebook/Sloboda zvierat

Zomierajú tisíce zvierat

Útulok pre zvieratá, známy pod názvom „Daj labku, kamarát“, leží asi 30 kilometrov od frontovej línie v ukrajinskom meste Záporožie a už viac ako desať rokov sa venuje záchrane zvierat. Podľa záchranárov ruský dronový útok na farmu v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny v októbri minulého roka zabil približne 13 000 ošípaných. Mesiac predtým ruský útok na jazdecký klub neďaleko Kyjeva zabil sedem koní.

