Zuzana Kubovčíková Šebová priznala obavy. Deti dnes žijú vo svete, kde je všetko len predstierané

V dobe, keď sa deti učia vnímať svet cez displeje a dokonalé obrázky, je čoraz ťažšie zostať nohami pevne na zemi.
Herečka Zuzana Kubovčíková Šebová patrí medzi tie mamy, ktoré veria v obyčajnosť, úprimnosť a zdravý rozum – hodnoty, ktoré chce odovzdať aj svojim synom. Pre magazín Život sa úprimne vyjadrila o tom, ako vníma dnešnú dobu, v ktorej vyrastajú jej deti, a čo je pre ňu v rodičovstve najdôležitejšie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Obavy z virtuálneho sveta
Sociálne siete sú neoddeliteľnou súčasťou života, no pre deti môžu byť nástrahou. Zuzana priznáva, že sa niekedy zamýšľa nad tým, ako jej synovia zvládnu tlak, ktorý moderná doba prináša.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Musím povedať, že niekedy mám obavy z toho, čo bude o desať rokov. A ako zvládnu, že to pôsobí tak, že na sociálnych sieťach majú všetci autá, všetci sú na dovolenke, všetci majú zapletené vlasy, 3D mihalnice a majú strašne veľa voľného času a len cvičia a pijú kávu.“ Herečka dodáva, že vie, ako mätúco to môže na mladých ľudí pôsobiť: „Viem, že pre mnohých mladých ľudí je to demotivujúce, lebo si nevedia vyhodnotiť, že to nie je realita. Takže verím, že toto ich nepohltí.“
Nahlásiť chybu v článku