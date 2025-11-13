Zuzana Kanócz úprimne prehovorila o natáčaní Ranča. Priznala extrémne momenty, ktorým by sa radšej vyhla

Foto: Profimedia, Instagram (zuzkakanocz_zuz_ana)

Frederika Lyžičiar
Ranč
Ranč jej zmenil pohľad na kone.

Práca pred kamerou môže byť pohodlná, no zároveň náročná, najmä keď sa presunie zo štúdia do terénu plného meniacich sa podmienok. Napriek tomu prináša energiu a zážitky, ktoré v interiéri nevzniknú.

Ako prezradila pre magazín Šarm Zuzana Kanócz, jedna z tvárí obľúbeného projektu, natáčanie pod holým nebom jej vnieslo do práce nový impulz. Vonku sa každý deň mení počasie, svetlo aj atmosféra, čo prináša pocit, že nič neupadá do rutiny. Každá lokácia bola iná, situácie nečakané a dni plné pohybu. Menej pohodlné podmienky k tomu síce patrili, no práve táto prirodzená pestrosť jej pripomenula, prečo má svoju profesiu tak rada.

Viac z témy Ranč:
1.
Obľúbené seriály TV JOJ sa blížia do finále. Ranč aj Nemocnica dostanú pred koncom nové postavy, zamiešajú dejom
2.
Dvíha im tlak, no svoju rolu hrá bravúrne. Diváci zaujali jasný postoj voči hercovi z Ranča, toto si o ňom myslia
3.
Divákov čaká veľké odhalenie v Ranči. Ich teória sa potvrdila, hrob prezradí tajomstvo, ktoré zničilo mnohým životy
Zobraziť všetky články (30)

Natáčanie mimo štúdia má vlastné čaro

Zuzana Kanócz vraví, že práca v štúdiu jej vyhovuje, no Ranč jej priniesol zmenu, ktorá ju naozaj bavila. „Práca iba v štúdiu je pohodlná. Keď trvá dlho, je pre mňa už aj stereotypná a niekedy nezáživná. Natáčanie Ranča trvalo pol roka a bavilo ma od začiatku až do konca.“

Rozmanitosť prostredia však so sebou priniesla aj isté limity. Ako sama dodáva, nie vždy to bolo jednoduché: „Nenatáčalo sa iba v jazdeckom areáli. Nevravím, že toho niekedy na mňa nebolo veľa. Natáčať vonku za každého počasia veľakrát nie v najpohodlnejších podmienkach je náročné.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)


Medzi najťažšie zmeny radí práve extrémy – zimu v letných kostýmoch či horúčavy v navrstvenom oblečení. A predsa v nich bolo niečo, čo ju stále hnalo vpred. „Keď sme v chladnom počasí v letných kostýmoch či v horúčavách navrstvení, alebo v nie úplne najútulnejších a najčistejších interiéroch… Tak to býva naozaj vysiľujúce.“

Ľudia na pľaci ako najväčšia odmena

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac