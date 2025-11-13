Zuzana Kanócz úprimne prehovorila o natáčaní Ranča. Priznala extrémne momenty, ktorým by sa radšej vyhla

Práca pred kamerou môže byť pohodlná, no zároveň náročná, najmä keď sa presunie zo štúdia do terénu plného meniacich sa podmienok. Napriek tomu prináša energiu a zážitky, ktoré v interiéri nevzniknú.
Ako prezradila pre magazín Šarm Zuzana Kanócz, jedna z tvárí obľúbeného projektu, natáčanie pod holým nebom jej vnieslo do práce nový impulz. Vonku sa každý deň mení počasie, svetlo aj atmosféra, čo prináša pocit, že nič neupadá do rutiny. Každá lokácia bola iná, situácie nečakané a dni plné pohybu. Menej pohodlné podmienky k tomu síce patrili, no práve táto prirodzená pestrosť jej pripomenula, prečo má svoju profesiu tak rada.
Natáčanie mimo štúdia má vlastné čaro
Zuzana Kanócz vraví, že práca v štúdiu jej vyhovuje, no Ranč jej priniesol zmenu, ktorá ju naozaj bavila. „Práca iba v štúdiu je pohodlná. Keď trvá dlho, je pre mňa už aj stereotypná a niekedy nezáživná. Natáčanie Ranča trvalo pol roka a bavilo ma od začiatku až do konca.“
Rozmanitosť prostredia však so sebou priniesla aj isté limity. Ako sama dodáva, nie vždy to bolo jednoduché: „Nenatáčalo sa iba v jazdeckom areáli. Nevravím, že toho niekedy na mňa nebolo veľa. Natáčať vonku za každého počasia veľakrát nie v najpohodlnejších podmienkach je náročné.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Medzi najťažšie zmeny radí práve extrémy – zimu v letných kostýmoch či horúčavy v navrstvenom oblečení. A predsa v nich bolo niečo, čo ju stále hnalo vpred. „Keď sme v chladnom počasí v letných kostýmoch či v horúčavách navrstvení, alebo v nie úplne najútulnejších a najčistejších interiéroch… Tak to býva naozaj vysiľujúce.“
Nahlásiť chybu v článku