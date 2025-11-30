Zúfalý muž prosí o radu: Nevesta mu ušla spred oltára. Keď ľudia zistili, čo urobil, začali mu nadávať

Michaela Olexová
Muž opisuje, že jeho partnerka je veľmi priama, konfrontačná a veci rieši bez pátosu.

Ak ju niečo nahnevá, okamžite sa to rieši, bez možnosti ústupu. Ako 35‑ročného ho čakal svadobný obrad, najradostnejší deň jeho života. No ako priznal na Reddite, mal úzkosť z jedinej veci: bál sa momentu výmeny svadobných sľubov.

„Je veľa vecí, ktoré na nej milujem, ale netušil som, ako to zhmotniť do dôstojného sľubu. Preto som sa rozhodol požiadať o pomoc umelú inteligenciu,“ píše.

Napísala ti to umelá inteligencia?

Dodáva, že jeho partnerka sa už v minulosti o AI vyjadrovala negatívne. Netušil ale, aká hlboká je jej nevraživosť voči chatbotom.

„Neviem ako, ale v momente, keď som prednášal sľub, to okamžite spoznala,“ píše. „Keď som dohovoril, doslova horela od hnevu a zašepkala: ‚Napísala ti to tá po*ratá umelá inteligencia?‘ Zostal som ticho. Nechápal som, ako to odhalila, no chcela to riešiť rovno tam, pred všetkými. Povedala, že buď to skúsim ešte raz a úprimne, alebo odíde. Ja som zo seba nevydal ani slovo a ona svoj sľub dodržala. Odišla. Rodina a priatelia zostali v šoku. Prešli dni a stále ma ignoruje. Je to pre ňu netypické a úprimne, mám z toho úzkosti.“

Väčšina ľudí mu údajne povedala, že odísť z vlastnej svadby kvôli AI sľubu je prehnané, a možno ide o signál, že vo vzťahu niečo nefungovalo už predtým. Niekoľko ženských priateliek malo reagovať opačne: vraj by urobili presne to isté. „Som veľmi smutný. Úprimne, pomoc AI som potreboval, aby bol náš deň ešte výnimočnejší. Stojí za to pokúsiť sa to napraviť?“

Ľudí parádne nahneval

