Zúfalí ľudia kričali o pomoc a viseli z okien: Obrovský požiar v domove dôchodcov, zomrelo niekoľko klientov

Zatiaľ nespresnený počet osôb prišiel o život pri požiari v zariadení pre seniorov v meste Fall River v americkom štáte Massachusetts, oznámil v pondelok hovorca hasičského zboru tohto amerického štátu. Zranení sú aj hasiči, príčina požiaru dosiaľ nie je známa, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice CBS News.

Požiar vypukol v nedeľu okolo 21.30 h (v pondelok 3.30 SELČ) miestneho času v zariadení Gabriel House. Hasiči po príchode na miesto spozorovali plamene prenikajúce cez hlavný vchod zariadenia. Niekoľko ľudí viselo z okien budovy, povedal veliteľ hasičov Jeffrey Bacon.

„Presný počet (obetí a zranených) neuvádzame vzhľadom na aktualizácie o stave niektorých pacientov,“ uviedol hovorca Jake Wark. Podľa stanice CBS záchranári previezli do nemocnice niekoľko ľudí.

#BREAKING We’re on Oliver Street at the Gabriel House in Fall River-this is an assisted-living facility. Firefighters and EMS crews are on scene treating patients after a fire at the facility. @ABC6 pic.twitter.com/CExu3YBJyM

— Kaitlin Gehlhaus (@KaitlinGehlhaus) July 14, 2025