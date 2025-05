Zrútila sa časť mosta pri Brodskom v okrese Skalica: Železničná spoločnosť vysvetľuje, či je potrebné rátať s obmedzeniami

Časť nadjazdu pri Brodskom v okrese Skalica nad železničnou traťou Kúty – Břeclav sa v sobotu zrútila. Pre cestujúcich nevznikajú žiadne nové obmedzenia. TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jana Pôbišová.

Ako uviedla, nejde o železničný most, ale o cestný most vedúci ponad trať, ktorý nepatrí do správy ZSSK. „Prevádzka osobnej dopravy v tomto úseku nie je v tejto chvíli prerušená,“ priblížila Pôbišová.

V úseku Kúty – Břeclav premávajú už dlhodobo len vlaky kategórie EuroCity (EC), ktoré sú počas víkendových výluk pravidelne presmerované odklonom cez mesto Holíč v okrese Skalica a český Hodonín. „Osobné vlaky na tejto trati už viac ako rok nahrádza autobusová doprava,“ doplnila.

ZSSK situáciu monitoruje a je v kontakte s manažérom železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky. Podrobnosti o výluke sú verejnosti dostupné na webe ZSSK.