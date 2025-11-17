Zrazu bolo počuť obrovskú ranu: Poľsko je na nohách, na železnici došlo k výbuchu. Podľa premiéra môže ísť o sabotáž

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Nikto neutrpel zranenia.

Na železničnej trati Varšava – Lublin došlo v nedeľu k výbuchu, ktorý zničil časť koľaje pri obci Mika. Poľský premiér Donald Tusk v pondelok na sieti X potvrdil, že ide o diverznú akciu. Na mieste sú záchranné zložky aj zástupca prokuratúry, pričom poškodenie infraštruktúry bolo zistené aj na inom úseku tej istej trate bližšie k Lublinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Premiér už v nedeľu na sieti X informoval, že v prípade poškodenia koľaje na trase Deblin – Varšava je v kontakte s ministrom vnútra. Vtedy nevylučoval, že môže ísť o sabotáž, a uviedol, že nikto neutrpel zranenia.

Hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski oznámil, že okolnosti prípadu preveruje polícia a Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW). Podľa neho sa udalosť považuje za absolútnu prioritu. Námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk v televízii Polsat News pripustil, že môže ísť o jeden z viacerých sabotážnych útokov, ktoré sa v Poľsku vyskytli v poslednom období.

Spoločnosť PKP Polskie Linie Kolejowe informovala, že trať medzi Sobolewom a Žyczynom je priechodná po jednej koľaji. Zriadená bude železničná komisia, ktorá preverí okolnosti incidentu. Vlaky tam môžu dočasne meškať približne desať minút.

