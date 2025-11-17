Smer na dnes ohlásil vlastnú akciu: 17. november v názve označili ako deň rešpektu k inému názoru

Reprofoto: Facebook/ Robert Fico

Lucia Mužlová
17. november je deň boja za slobodu a demokraciu.

Strana Smer – slovenská sociálna demokracia na dnes ohlásila vlastnú akciu. Kultúrno-spoločenské podujatie strany pod názvom 17. november – Deň rešpektu k inému názoru sa uskutoční dnes, t. j. v pondelok 17. novembra o 18.00 h v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. 

Po celom Slovensku sa dnes konajú politické aj občianske zhromaždenia, ktorými si pripomíname dôležitý deň, a to 17. november 1989, kedy sa konala Nežná revolúcia. Po novom už tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Reakcia spoločnosti na toto konsolidačné opatrenie ale bola jasná. Množstvo škôl, prevádzok, úradov a firiem ostane dnes zatvorených.

Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami, vraví Šutaj Eštok

Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami. Vyhlásil to minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Apeloval preto na slušnosť a vzájomný rešpekt. Pripomenul aj dôležitosť plurality názorov.

Foto: SITA/Národná rada SR

„Bez dialógu, ochoty a schopnosti spolupracovať, navzájom sa počúvať a rešpektovať toho druhého, bude naša spoločnosť roztrieštená. Spoločnosť bude ďalej trpieť. My budeme trpieť absenciou dialógu, bez ktorého je demokracia príliš tvrdým chlebom. Želám nám všetkým, celému Slovensku, sebe aj svojim politickým oponentom a konkurentom slušnosť, pokoj, rozvahu a zodpovednosť, ktorú mali v tých historických dňoch ľudia na námestiach a tí, ktorí stáli v ich čele,“ uviedol na sociálnej sieti.

Sedemnásty november je podľa Šutaja Eštoka pripomienkou slušnosti. „Je paradoxné, že vtedy vedeli byť k sebe slušní aj absolútne odlišní ľudia – disidenti a komunisti. (…) Nástrojom oboch strán bol dialóg. Prostredníctvom neho dokázali nájsť spoločnú reč a záujem, aby prechod od socializmu k demokracii bol prechodom nežným, bez obetí,“ ocenil. Tvrdí, že starý režim by dosiaľ neskončil, ak by sa vtedajší oponenti správali ako súčasná opozícia a namiesto diskusie volili vulgárnosť a osobné útoky.

Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie hovoril aj o význame plurality názorov. „Ľudia pred 36 rokmi stáli na námestiach, aby odmietli jeden povolený názor a vybojovali pluralitu. Na túto lekciu nesmieme zabudnúť. Najmä po tom, ako sme v rokoch 2020 až 2023 videli pokusy umlčať odlišné názory cenzúrou, udavačstvom a politickou políciou,“ dodal.

Demokraciu uplatňujeme bez výnimiek, tvrdí Blanár

Demokraciu treba uplatňovať bez výnimiek, nielen vtedy, keď sa to hodí. Skonštatoval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Upozornil pritom na nebezpečenstvo éry jediného správneho názoru. Hovoril o potrebe rešpektovania názorov.

Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

„Deň boja za slobodu a demokraciu je štátny sviatok SR. A tento sviatok si ctíme bez ohľadu na to, či je dňom pracovného pokoja, alebo nie je, čo sa dnes opozičné strany snažia prekrúcať. Namiesto toho, aby si uvedomovali pravú podstatu 17. novembra, zneužívajú ho na polarizovanie spoločnosti. Pritom práve v Novembri ’89 sme sa všetci spojili pre hodnoty demokracie a slobody vyjadriť svoj názor, ako tiež za pluralitu politických strán,“ vyhlásil.

Minister zdôraznil, že demokratické princípy nedávajú do rúk zbrane, propagandu ani nenávisť, ktorá odmieta iný názor. Tvrdí, že tú sa v týchto dňoch snažia ľuďom podsúvať „liberálno-progresívne médiá“ a opozícia. „Manipulatívne si vyberajú, kedy, pre koho a kde je sloboda názoru uplatniteľná. A ak je niekoho názor mimo ich predstáv, namiesto diskusie nepravdivo obviňujú a vyzývajú k dehumanizácii,“ okomentoval. Apeloval preto na verejnosť, aby aj dnes bola ostražitá a nenechala sa zastrašiť „liberálno-progresívnymi manipuláciami“. „Presadzujme naďalej prirodzené hodnoty demokracie. Za tie sme predsa pre nás a pre našu vlasť pred 36 rokmi štrngali na námestiach,“ dodal.

