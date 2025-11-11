Zranil sa pri pohlavnom styku, skončil na sále so zlomeným p*nisom: Urológ prezradil najbizarnejšie príbehy z praxe

Humor, bizarnosť aj realita nemocnice bez prikrášlenia.

Na prvý pohľad to znie ako téma, o ktorej by ste sa najradšej nerozprávali. Ale presne to robí MUDr. Ján Švihra – uznávaný slovenský urológ, ktorý o najintímnejších témach hovorí otvorene, s humorom a bez servítky. Vo svojej novej knihe Urostorky ukazuje, že medicína môže byť zároveň vtipná, ľudská a občas aj absurdná.

Keď sa z lekára stane rozprávač

„Urológia je mokrý odbor. A nie vždy len od moču,“ píše hneď v úvode. V prvej kapitole, príznačne nazvanej Mokrý odbor, opisuje svoj úplne prvý zákrok.

Mladý lekár, nervózny, potí sa pod operačnou lampou, asistuje pri odstránení hydrokély (tekutiny v semenníku). Keď sa tlak tekutiny počas zákroku uvoľnil, vystrelil doslova po celej sále. „To kvapkanie vody z operačných svetiel si pamätám doteraz,“ priznáva.

Okamih, ktorý pripomína skôr scénu zo sitcomu, no stal sa v skutočnej operačnej sále. A práve preto sa Ján Švihra rozhodol písať – aby ukázal, že aj v nemocnici sa dá zasmiať, dokonca bez cynizmu a bez straty dôstojnosti.

foto: INTEREZ MEDIA

Pitný režim alebo pitná posadnutosť?

Všade počúvame, že máme piť veľa vody. Lenže potom sú tu ľudia, ktorí to doženú do extrému a ich telo už jednoducho nestíha.

V kapitole Alchýmia moču opisuje Švihra prípad pacientky, ktorá sa sťažovala, že neustále močí, cíti sa zle a myslí si, že má zápal. Nakoniec sa však ukáže, že denne vypije osem až deväť litrov čaju. „Nepotrebujete antibiotiká, potrebujete znížiť príjem tekutín. Také jednoduché,“ odpovedal jej s úsmevom.

Z tejto epizódy vznikla celá edukatívna kapitola o tom, ako telo pracuje s tekutinami a prečo je moč jedným z najlepších zrkadiel zdravia. Zábavné, vtipné a prekvapivo užitočné čítanie pravdepodobne zmení váš pohľad na fľašu vody „Moč je vlastne krv, presnejšie zvyšok krvi, ktorú už nechceme,“ vysvetľuje v nej biochemička Lenka Hrobárová, ktorá prispela ako hosťujúca autorka.

O knihe a autorovi

Urostorky sú debutovou knihou MUDr. Jána Švihru, PhD., slovenského urológa, vedca a vysokoškolského pedagóga. Švihra sa stal známym vďaka svojim otvoreným a vtipným príspevkom o medicíne na sociálnych sieťach, kde popularizuje zdravie a búra tabu o intímnych témach.

Knižná novinka z vydavateľstva INTEREZ MEDIA prináša autentické príbehy z nemocnice plné humoru, reality a nečakanej ľudskosti. Urostorky nie sú len o moči a penisoch. Sú o tom, ako sa smiať aj tam, kde to znie ako nemožné.

Úrazy, o ktorých sa nehovorí

Niektoré príbehy vás rozosmejú, iné nechajú v nemom úžase, pri niektorých sa budete aj červenať. Do poslednej kategórie patria aj prípady mužov, ktorí na urgent prichádzajú s úrazom penisu. Niektorí pacienti sa hanbia prísť, iní sa snažia situáciu zachrániť sami. A práve v týchto prípadoch sa podľa Švihru ukazuje, aký dôležitý je humor aj empatia.

V kapitole Kto mu ho zlomil? Švihra opisuje pacienta, ktorý skončil na sále so zlomeným penisom. Zranil sa pri pohlavnom styku a zákrok, ktorý nasledoval, nebol pre slabé povahy. Až po operácii mu pacient prezradil dôvod, prečo trval na prevoze do vzdialenejšej nemocnice – úraz sa mu nestal  s manželkou, ale s milenkou. Ako to doma vysvetlil, sa už nedozvedel. Len úsmevne dodal, že niektoré zranenia sa hoja rýchlejšie ako pravda.

Prečo si Urostorky prečítať?

  • Lebo sa budete smiať.
  • Lebo sa možno naučíte niečo o sebe.
  • A možno preto, že si po tejto knihe konečne poviete, že na tú preventívku by ste predsa len mohli zájsť.

Tlak vytvára diamanty. A niekedy ich aj rozbíja

„Diamanty vznikajú pod tlakom, to je pravda. Ale keď je tlak príliš veľký, pukne aj ten najtvrdší z nich,“ píše autor v závere knihy. Urostorky nie sú len o moči, obličkách či bizarných prípadoch z nemocnice. Sú o ľuďoch, o zraniteľnosti, o potrebe oddychu a o tom, že aj tí, ktorí sa starajú o iných, niekedy potrebujú postarať sa o seba.

A práve preto budete túto knihu čítať s úsmevom aj s rešpektom zároveň. Lebo ukazuje, že aj v tom najintímnejšom odbore zostáva priestor pre empatiu, humor a obyčajnú ľudskosť.

Knihu Urostorky nájdete aj v každom dobrom kníhkupectve:

