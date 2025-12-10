Zomrela slávna autorka úspešných kníh o nákupnej maniačke. Sophie Kinsella mala 55 rokov

Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Preslávila sa knihami o nákupnej maniačke.

Vo veku 55 rokov zomrela v pondelok Sophie Kinsella, autorka veľmi úspešnej série o dievčati zbláznenom do nákupov.

Kinsella, ktorá publikovala aj pod svojím pravým menom Madeleine Wickhamová, v apríli 2024 oznámila, že jej koncom roka 2022 diagnostikovali glioblastóm, agresívnu formu rakoviny mozgu, informovala agentúra AP, píše TASR.

O jej úmrtí na spisovateľkinom účte na sieti Instagram informovala jej rodina. „Zomrela pokojne a jej posledné dni boli naplnené tým, čo najviac milovala: rodinou, hudbou, teplom, Vianocami a radosťou. Nevieme si predstaviť, aký život nás čaká bez jej žiary a lásky k životu,“ uviedla rodina v príspevku. Zverejnenie ochorenia s odstupom Sophie Kinsella zdôvodnila tým, že chcela, aby jej deti mohli túto správu dostať a spracovať v súkromí a prispôsobiť sa „novej realite.“

Knihy o „shopaholic“ ženách

Kinsella začala publikovať v roku 2000 – knihou The Secret Dreamworld of a Shopaholic o novinárke, ktorá píše o peniazoch, no sama s nimi absolútne nevie hospodáriť. Neskôr vydala desať románov zo série o nákupnej maniačke a viaceré ďalšie knihy, napr. Dokážete udržať tajomstvo? či Bohyňa v domácnosti. Jej diela sa celosvetovo predali vo viac než 45 miliónoch výtlačkov a preložené sú do desiatok jazykov.

Prvé dve knihy série o nákupnej maniačke boli adaptované do filmu Spoveď nákupnej maniačky z roku 2009 s Islou Fisherovou v hlavnej úlohe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac