Režisér Sám doma 2 sa vyjadril k scéne s Donaldom Trumpom: Obáva sa deportácie, toto by najradšej urobil

Filmová séria Sám doma patrí po celom svete medzi najúspešnejšie vianočné filmy a najmä prvé dva diely s Macaulayom Culkinom si získali srdcia aj slovenských divákov. V druhom diele s názvom Sám doma 2: Stratený v New Yorku sa však nachádza scéna, ktorú by režisér najradšej vystrihol.

Chris Columbus, ktorý pracoval ako režisér aj na prvých dvoch filmoch o Harrym Potterovi, či ako producent na novom Nosferatu, by z filmu najradšej vystrihol krátku scénu s Donaldom Trumpom. Niekoľkosekundový záber teraz už amerického prezidenta, ako pomáha stratenému Kevinovi a v hoteli Plaza mu radí, kam má ísť, je jedným z najkontroverznejších prvkov celého filmu a nedáva v podstate žiadny zmysel.

Scéna vraj bola podmienkou

Columbus ho považuje za bremeno, no obáva sa možných dôsledkov, ak by ho vystrihol, priznal pre San Francisco Chronicle. Dokonca zašiel ešte ďalej a scénu nazval prekliatím. „Niekoľko rokov na to sa z toho stala akási kliatba. Želám si, aby to tam vôbec nebolo… Tvrdil, že som ho prosil, aby hral vo filme, ale v žiadnom prípade by som nikdy neprosil „neherca“, aby hral v mojom filme. Boli sme však zúfalí, chceli sme získať hotel Plaza,“ prezradil úspešný režisér.

O krátku scénu vraj požiadal samotný prezident, inak by štáb nemohol natáčať v priestoroch renomovaného hotela. On však tvrdí opak a hovorí, že o účasť nikdy nežiadal. Columbus sa ďalej podľa vlastných slov obáva, že ak scénu z filmu vystrihne, vyhostia ho z krajiny. Narážal tak na súčasnú politiku Donalda Trumpa a jeho deportácie.