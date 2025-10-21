Zobral kľúče z maminej kabelky a šiel sa voziť: Polícia zastavila 15-ročného mladíka, všetko zachytilo video

Policajti v Bratislave v noci na sobotu (18. 10.) zastavili 15-ročného chlapca, ktorý jazdil po meste bez vodičského preukazu. Auto si vzal bez vedomia rodičov a po spozorovaní hliadky zrýchlil jazdu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Policajti zastavili chlapca v sobotu v čase okolo 1.50 h. Jazdil v aute značky Hyundai po Vajnorskej ulici a keď spozoroval hliadku polície, svoju rýchlosť zvýšil. „Toto konanie sa zdalo policajtom viac než podozrivé, tak sa rozhodli vozidlo zastaviť. Po zastavení vozidla bol vodič vyzvaný, aby predložil potrebné doklady na prevádzku a vedenie vozidla, čo však neurobil,“ priblížila polícia.
Auto si vzal bez vedomia rodičov
Zistila, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a s vozidlom sa rozhodol jazdiť bez vedomia rodičov. „Po chvíli sa na miesto dostavil zákonný zástupca, ktorý si prevzal motorové vozidlo a následne sa presunul na policajné oddelenie, kde bola jeho prítomnosť nutná z dôvodu vykonania potrebných úkonov s mladistvým,“ ozrejmila polícia.
Ako píše TV Markíza, až po zásahu policajtov sa ukázalo, že vodičom bol len 15-ročný chlapec, ktorý si kľúče od auta potajme vzal z kabelky svojej mamy.
Doplnila, že za prítomnosti zákonného zástupcu s chlapcom spísali správu o výsledku objasňovania priestupku, ďalšiu jazdu mu zakázali. „O ďalšom postupe rozhodne správny orgán,“ uviedli policajti.
