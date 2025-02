Zo školy sa vrátili zakrvavení: Žiakov mal fyzicky napadnúť policajt v triede, politici žiadajú okamžité vyšetrovanie

Poslanec z hnutia Slovensko zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom rómske deti opisujú údajné fyzické napadnutie zo strany policajta. Incident sa mal odohrať v jednej zo škôl, kde policajt v uniforme mal zaviesť deti do učebne a tam ich fyzicky napadnúť.

„Išli sme do tej učebne, povedali nám, čo sme robili, a ja som povedal, že nič. A on nám dal facku. Ten policajt,“ hovorí jedno z detí na videu. Ďalší chlapec jeho slová potvrdzuje. „Aj mne dal facku. A ešte aj ďalším.“ Podľa ich výpovedí boli fyzicky napadnutí viacerí žiaci vo veku od 9 do 13 rokov.

Jedno z detí popísalo aj závažnejšie násilie. „Mne stlačil ruky a kopol mi do nohy. Jeden chlapec vyšiel von a mal porezané pery, išla mu krv.“ Chlapci tiež tvrdia, že policajt použil plastové rukavice, aké nosia boxeri, a že pri bití bol prítomný aj druhý policajt, ktorý však nezasiahol.

Vyjadrenie matiek

Rodičia boli po príchode detí zo školy v šoku. „My sme sa z nich najskôr smiali, že či naozaj, že či to je pravda. Ale napríklad jej syn prišiel domov zakrvavený,“ opisuje jedna z matiek. Tvrdí, že deti boli volané do učebne po jednom a následne sa vracali s viditeľnými zraneniami.

„Vracali sa zakrvavení a vraj im povedali, nech tvrdia, že žuli žuvačky a kusli sa do pery,“ hovorí jedna z matiek. Tvrdí, že pri konfrontácii s políciou jej príslušník údajne povedal, že ak chce, má ho ísť udať, pričom jej mal ešte aj ukázať svoje pracovné číslo na uniforme. „Dal mi toto číslo, čo mal na hrudi napísané, že keď ho chcem udať, že mám na to právo. Tak som sa ho pýtala, že prečo to urobil ako policajt, či on má na to právo. Že nie pani, nemám na to právo, ak chcete, choďte ma udať.“

Všetko sa však otočilo, keď sa matky poškodených detí naozaj vybrali na políciu podať trestné oznámenie. „Ja som išla a tak ma tam prehovárali tí policajti. A oni už o všetkom vedeli, keď sme tam my prišli a že nemáme veriť deťom, že ony sú také. Že je to naše slovo proti ich a že keď tie deti sú neposlušné v škole a neposlúchajú,“ opísali matky skúsenosť priamo z policajnej stanice. „Ale policajt nemá právo deti byť,“ dodali.

Matky na záver vyzvali kompetentných, aby sa situáciou zaoberali. „Ja vás chcem poprosiť, aby ste nám s tým pomohli, aby ste to nenechali tak, aj keď sme Cigáni. Policajt nemá právo biť deti,“ apelovala jedna z nich.

Reakcie politikov

Na prípad okamžite reagovali poslanci hnutia Slovensko. Peter Pollák ml. označil incident za „beštiálny útok na bezbranné deti“ a avizoval podanie podnetu verejnému ochrancovi práv a Komisárovi pre deti.

„Je absolútne neprípustné, aby ktorýkoľvek policajt bil akékoľvek dieťa, bez ohľadu na to, či je rómske alebo akékoľvek iné. V tomto prípade zrejme zlyhala aj škola, pretože nemôže vystaviť deti do rúk policajta na bitie,“ vyhlásil Peter Pollák starší.

Podľa poslanca Lukáša Bužu „policajti prekračujú všetky hranice“ a je otázne, či by si niečo také dovolili voči slovenským deťom.“ Pollák tiež upozornil, že k podobným prípadom dochádza za vlád Roberta Fica. „Keď je ministrom vnútra za Hlas Šutaj Eštok, vždy sa podivne dejú veci proti rómskym deťom,“ vyhlásil.

Polícia začala vyšetrovanie

Poslanci avizujú, že budú tento prípad pozorne sledovať. Očakáva sa, že na kauzu zareagujú aj orgány činné v trestnom konaní. Incident vyvoláva otázky o správaní sa polície k menšinám a k potrebe dôsledného dohľadu nad konaním bezpečnostných zložiek, najmä pri styku s deťmi.

„Po našom videu si tento škandalózny prípad všimla aj polícia a oznámila, že začala vyšetrovanie zásahu v škole v obci Stráne pod Tatrami. Nenecháme to tak! Na pondelok chystáme trestné oznámenie – ale nie v Kežmarku, kde sa to udialo. Obrátime sa priamo na generálneho prokurátora! Spravodlivosť musí platiť pre každého – aj pre policajtov!“ napísal dnes Peter Pollák na sociálnej sieti, pričom sa odvolal na status prešovskej polície.

Tá na situáciu okamžite reagovala a začala preverovať okolnosti prípadu. Podľa stanoviska polície je dôvera verejnosti k jej práci kľúčová, preto sa zaoberajú každým podnetom. „Ihneď po oboznámení sa s touto udalosťou sme prijali potrebné opatrenia. Na príslušnom policajnom oddelení bola nariadená bezodkladná kontrola, ktorá aktuálne prebieha, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Prípad bol zároveň postúpený Úradu inšpekčnej služby,“ uviedli na sociálnej sieti.