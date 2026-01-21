Ide vraj o nebezpečného človeka: PS sa obáva ruského veľvyslanca na Slovensku, bezpečnostná rada by to mala riešiť

Sergej Andrejev. Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Rusko má podľa PS na Slovensku jasné zámery.

Bezpečnostná rada SR nerieši skutočné hrozby, ale zástupné témy. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Bezpečnostná rada v stredu zasadala aj v súvislosti s kritickým stavom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Predstavitelia PS hovoria, že v skutočnosti sa zaoberala „kšeftami“ ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý).

Zaoberať by sa však podľa PS mala inými témami, napríklad pôsobením nového veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva. „Minister Migaľ si dnes na bezpečnostnej rade v zásade pýtal alibi na to, aby v utajení napriamo a bez súťaže zadal zákazku súčasnému dodávateľovi portálu slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur,“ vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii poslanec parlamentu za PS Ján Hargaš.

Pripomenul, že išlo o utajený bod, takže k nemu nezverejnili žiadne materiály. Myslí si, že bezpečnostná rada sa takýmto spôsobom zneužíva. Migaľ podľa Hargaša nepredložil verejnosti žiadne vecné argumenty, no vyhodil odborníkov, ktorí s týmto projektom nesúhlasili a tiež zrušil odborné skupiny na ministerstve, ktoré mali projekt hodnotiť.

Predtým pôsobil v Poľsku

Na najbližšej schôdzi parlamentu budeme iniciovať poslanecký prieskum na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Budeme sa zaujímať o to, akým spôsobom a akým procesom sa riešia záležitosti okolo portálu slovensko.sk,“ informoval Hargaš.

Foto: SITA – Lukáš Grecb

Bezpečnostná rada by podľa PS mala riešiť skutočné hrozby, ako napríklad pôsobenie nového veľvyslanca Ruskej federácie. Hnutie to považuje za ohrozenie pre bezpečnosť Slovenska. Andrejev bol v decembri 2025 Ruskom vymenovaný za veľvyslanca na Slovensku. Podľa člena PS Petra Bátora nemal „tento človek“ nikdy dostať povolenie na výkon funkcie veľvyslanca na Slovensku.

Andrejev predtým pôsobil ako veľvyslanec Ruska v Poľsku, kde podľa Bátora útočil proti štátu a jeho histórii a vybudoval spravodajskú sieť s cieľom škodiť. „On sem neprišiel budovať vzťahy, ale podrývať našu bezpečnosť, regrutovať spolupracovníkov a škodiť. Toto všetko pred dvoma veľmi dôležitými voľbami, ktoré Slovensko v nasledujúcich rokoch čakajú,“ zdôraznil Bátor.

Rusko má podľa neho na Slovensku jasné zámery. „A to, koho sem poslalo, aj jasne hovorí, aké – ničiť, spochybňovať, útočiť a manipulovať,“ myslí si. PS by okrem neprijatia tohto veľvyslanca navrhovalo aj zredukovať pracovníkov ruskej ambasády na minimum.

Chceli by tiež otvoriť otázku, či vôbec potrebujeme zastúpenie s Ruskou federáciou na úrovni veľvyslanca. „V prípade, že by došlo k hocijakým prešľapom členov a pracovníkov ruskej ambasády, boli by vyhosťovaní rádovo v hodinách, nie v dňoch. Ruská ambasáda a všetci jej pracovníci by boli absolútne pod drobnohľadom,“ dodal Bátor.

