Znie to nevinne, ale môže to byť nevera: 5 nenápadných znakov, že vás partner môže potichu podvádzať

Nie každá nevera musí vyzerať ako scéna z filmu. Niekedy sa odohráva v tichosti a v gestách, ktoré sa dajú ospravedlniť, v správach, ktoré zmiznú, alebo v príliš priateľskom smiechu.

Tichá nevera nie je o tom, čo je očividné, ale o tom, čo v partnerstve narúša dôveru bez toho, aby to bolo možné hneď pomenovať. Podľa portálu ladbible.com sa odborníčka na vzťahy, ktorá vystupuje pod menom M, podelila so svojimi sledovateľmi o päť typických prejavov tichej nevery či správania, ktoré síce nemožno priamo označiť za podvádzanie, no aj tak zanechávajú vo vzťahu rovnako hlboké trhliny.

Byť „len milý“ je niekedy oveľa viac

Začína to nevinným flirtovaním. Partner môže lajkovať fotografie, komentovať príspevky alebo sledovať profily ľudí, ktorí vám z rôznych dôvodov nie sú príjemní. Hoci to na prvý pohľad nevyzerá vážne, niektoré hranice sa môžu prekračovať veľmi nenápadne.

M vysvetľuje, že títo ľudia sa často angažujú spôsobom, ktorý pôsobí neškodne. Majú priateľské poznámky, vtipy a sotva badateľné dotyky. No keď na to partnera upozorníte, zvyčajne to zľahčí so slovami ako: „Pokoj, bol som len milý“ alebo „Vieš, sme len priatelia, sme len kolegovia.“ V realite však môže ísť o formu neúprimnosti, ktorú si dotyčný nemusí ani plne uvedomovať, ale vy to cítite.

Otvorené dvere pre záložný plán