Znie to jednoducho, ale funguje to: Táto metóda dokáže zastaviť hádku skôr, než vôbec stihne začať

Frederika Lyžičiar
Štyri slová, ktoré môžu upokojiť napätú situáciu a pomôcť partnerom riešiť problém s chladnou hlavou.

Každý vzťah si prejde chvíľami, keď napätie stúpa a drobnosti sa menia na veľké konflikty. Práve v takých okamihoch dokáže správna reakcia rozhodnúť o tom, či sa hádka rozhorí, alebo utíchne ešte skôr, než naplno začne.

Ako uviedol magazín The New York Post, spisovateľka Rachel Bowie opísala jednoduchú, no účinnú metódu, ktorá podľa nej dokáže udržať pokoj v manželstve. Kľúčom je krátka štvorslovná fráza, ktorá pomáha preformulovať nepríjemné situácie a vytvoriť priestor na pokojný rozhovor.

Fráza, ktorá mení pohľad na konflikt

Podľa Rachel Bowie z PureWow znie záchranná formulka: „Vždy predpokladaj dobré úmysly.“ Autorka vysvetľuje, že tieto slová fungujú preto, lebo upozorňujú, že v ťažkej chvíli nie sme proti sebe, ale na jednej strane. Uvedomenie si tohto faktu pomáha spomaliť, ustúpiť o krok späť a pozrieť sa na situáciu očami partnera.

Ako dopĺňa, samotný akt predpokladania dobrých úmyslov je pripomienkou, že aj keď sa objaví nepríjemná chvíľa, obaja stoja v rovnakej situácii a môžu ju riešiť spoločne. Táto krátka veta ju vraj učí zastaviť sa, nabrať odstup a vžiť sa do manželovej kože.

Malé gestá, veľký rozdiel

