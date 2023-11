Známy vedec Čekan sa obul do Danka: Samé drísty o niečom slovenskom. Veď ani nevie poriadne hovoriť, napísal

Slovenský vedec Pavol Čekan otvorene skritizoval SNS a jej predsedu Andreja Danka. Pochybuje o ňom napríklad, že dokáže navariť nejaké slovenské jedlo, reagoval tým na jeho plán zaviesť slovenské národné menu v reštauráciách. Na facebooku sa dotkol aj témy slovenskej vedy.

Čekan, ako sám na sociálnej sieti napísal, prestáva rozumieť drístom „o slovenskom menu, slovenskom folklóre, a furt o niečom slovenskom“. Z príspevku je jasné, že jeho rozhorčené slová sa týkajú strany SNS, ktorú v ňom spomína.

„Mne primášovi ľudovej hudby, ktorý si vzal za ženu bývalú profesionálnu tanečnicu z PUĽSu, deti mu tancujú v DSF Klnka, bude nejaký SNS človiečik, ktorý nevie ani hovoriť poriadne po slovensky, v živote by na seba nedal slovenský oblek z Ozety, nevie ani kultivovane zaspievať slovenskú ľudovú pieseň, silne pochybujem, že dokáže navariť nejaké slovenské jedlo, či rozoznať slovenské čipsy od rakúskych, určite nevie naspamäť 3 najdlhšie slovenské rieky, diktovať, čo je to pravé slovenské, národné a správne pre Slováka,“ napísal Čekan na facebooku.

Naše PCR testy sa u nás takmer nepoužili

Známy vedec sa tiež dotkol témy, ktorú dôverne pozná. Na Slovensku sa v čase pandémie koronavírusu vyvinuli a vyrobili jediné naše “certifikované, medzinárodnými vedeckými článkami potvrdené, kvalitné, praxou overené a cenovo dostupné PCR testy.“ Podľa Čekana sa však našimi testami na Slovensku spravilo možno 8 % testov zo všetkých. „Zvyšok boli čínske, kórejské, nemecké a neviem ešte aké. To nikomu nevadilo. Ani to, že tie peniaze za tie zahraničné testy nezostanú doma. Ani to, že my by sme zaplatili vyššie dane, zaplatili viac vedcov, pomohli viac napr. SAVke, onkologickým pacientkam,“ dodal vedec.

Stranu Andreja Danka na záver príspevku označil za neschopnú: „Táto Stratená Neschopná Strana nepozná túto krajinu. Absolútne nevie, čo Slovensko a Slováci potrebujú, nemá šajnu, ako vzbudiť v Slovákoch vlastenectvo a patriotizmus a všetko sú to len bludy a drísty,“ skonštatoval Čekan.