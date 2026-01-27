Známy slovenský mafián dostal tvrdý trest: Je to definitívne, na slobodu sa už nedostane

Najvyšší súd (NS) SR uložil v utorok niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbertovi Lališovi v kauze mafiánskych vrážd úhrnný doživotný trest. Rozhodnutie prvostupňového súdu v časti výroku o treste, ktorým mu v septembri minulého roka uložil 25-ročný trest väzenia, tak NS zrušil.
Odvolaniu prokurátora vo výroku o treste NS vyhovel. Odvolanie Lališa zamietol. Rozsudok je právoplatný.
Trest prepadnutia majetku
Najvyšší súd Lališa zaradil do tretej nápravnej skupiny a takisto mu uložil trest prepadnutia majetku. Róberta Lališa, prezývaného Kýbel, odsúdil začiatkom septembra minulého roka Špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze viacerých mafiánskych vrážd na 25 rokov väzenia so zaradením do maximálneho stupňa stráženia.
Rovnako mu uložil trest prepadnutia majetku a povinnosť uhradiť časť nároku na náhradu škody poškodeným. So zvyškom nároku boli odkázaní na civilný proces. V skutku, týkajúcom sa obzvlášť závažného zločinu podvodu, Lališa spod obžaloby oslobodili.
Prokurátor Peter Kysel aj obžalovaný sa voči rozsudku odvolali. Kysel zdôvodnil podanie odvolania tým, že boli splnené podmienky na uloženie doživotného väzenia. Podľa advokáta Mareka Paru rozsudok obsahoval viacero chýb. Tie však videl aj v konaní, ktoré rozsudku predchádzalo.
Vinu viackrát odmietol
Lališa pôvodne odsúdili na doživotie v roku 2018 spolu s ďalším členom skupiny Ivanom Cuperom, prezývaným Vincko. Odsúdili aj ďalšie osoby. Najvyšší súd SR v marci 2024 Lališovi doživotie zrušil. Svoje rozhodnutie zdôvodnil zistením porušenia zákona v neprospech obvineného. Stíhaný bol vo väzbe.
Obžaloba súvisela s vraždami z rokov 1998 a 1999 – Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Svoju vinu Lališ viackrát odmietol.
Nahlásiť chybu v článku