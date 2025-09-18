Na Slovensku už rastú dve nové reštaurácie McDonald’s. Sieť rýchleho občerstvenia posilní svoju pozíciu v týchto mestách

Na ilustračnej fotke je McDonald's v Spišskej Novej Vsi. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
McDonald's z nastaveného tempa neuberá a na Slovensku sa plánuje rozširovať aj po dosiahnutí méty 50 reštaurácií.

Koncom júna sa spoločnosti McDonald’s podarilo otvoriť jubilejnú 50. slovenskú reštauráciu. Premiérovo sa jej dočkali obyvatelia Spišskej Novej Vsi, pričom sieť rýchleho občerstvenia v súčasnosti buduje niekoľko ďalších projektov.

Už v minulosti sme vás informovali o tom, že McDonald’s smeruje do Nitry, Senice či Budče. Prvé menované krajské mesto by malo dokonca dostať hneď dve nové reštaurácie, nakoľko sa podľa aktuálnych správ pripravuje stavebný pozemok aj neďaleko nového obchodného domu XXXLutz.

Na sociálnej sieti na to upozornila stránka Televízia Nitrička. Ako zároveň informoval portál Yim.Ba, práce už do značnej miery pokročili aj na projekte Podunajská Brána, ktorého súčasťou bude obľúbený fastfood.

Rozvíjajúce sa lokality

Projekt Podunajská Brána sa bude nachádzať v Bratislave, konkrétne v mestskej časti Podunajské Biskupice. Ako v prípade hlavného mesta, tak aj v Nitre ide o lokality, v ktorých sa rozbiehajú rôzne retailové projekty.

Čo sa týka Bratislavy, stavba nového retailového parku s reštauráciou McDonald’s napreduje podľa plánu a hotová by mohla byť ešte tento rok. Sieť rýchleho občerstvenia tu už štandardne ponúkne aj možnosť drive-in a ideálne tak doplní súčasné bratislavské portfólio, ktoré je podľa dostupných dát tvorené 18 reštauráciami. Žiadna z nich sa však nenachádza v mestských častiach Podunajské Biskupice či Vrakuňa, čo zmení až Podunajská Brána.

Foto: Enviroportál (vizualizácia Grotto a.s.)

Nitriansky projekt je v rámci výstavby v počiatočnej fáze a aktuálne sa na mieste upravuje príslušný pozemok. Ten je aj podľa katastra vlastníctvom spoločnosti McDonald’s. Krajské mesto má momentálne v prevádzke dve reštaurácie a ako sme spomínali, ďalšie dve (vrátane tohto projektu) v príprave.

Nový mekáč aj v Budči

Ešte tento rok si občerstvenie z McDonaldu užijú obyvatelia a tranzitujúci motoristi na strednom Slovensku. Konkrétne by sa tak malo stať v obci Budča.

Malá obec je zaujímavá predovšetkým vďaka svojej strategickej polohe hneď vedľa rýchlostnej cesty R1. Zároveň leží medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom, na trase, ktorú využívajú mnohí miestni, ale tiež tranzitujúci na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do hlavného mesta.

Zástupcovia spoločnosti pre interez v júli potvrdili, že reštaurácia je vo výstavbe a dokončená by mala byť ešte tento rok. „Súčasťou reštaurácie bude samostatné McCafé s ponukou kávových špecialít a dezertov, McDrive pre pohodlné objednávky z auta, ako aj priestranná terasa a záhradka. Pre rodiny s deťmi bude príjemným lákadlom aj vonkajší Playland,“ dodala Lucia Poláčeková z komunikačného oddelenia McDonald’s Slovensko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O prácu prídu ďalší Slováci, významný zamestnávateľ má robiť škrty. V budúcom roku očakáva znížený…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac