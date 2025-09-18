Na Slovensku už rastú dve nové reštaurácie McDonald’s. Sieť rýchleho občerstvenia posilní svoju pozíciu v týchto mestách

Koncom júna sa spoločnosti McDonald’s podarilo otvoriť jubilejnú 50. slovenskú reštauráciu. Premiérovo sa jej dočkali obyvatelia Spišskej Novej Vsi, pričom sieť rýchleho občerstvenia v súčasnosti buduje niekoľko ďalších projektov.
Už v minulosti sme vás informovali o tom, že McDonald’s smeruje do Nitry, Senice či Budče. Prvé menované krajské mesto by malo dokonca dostať hneď dve nové reštaurácie, nakoľko sa podľa aktuálnych správ pripravuje stavebný pozemok aj neďaleko nového obchodného domu XXXLutz.
Na sociálnej sieti na to upozornila stránka Televízia Nitrička. Ako zároveň informoval portál Yim.Ba, práce už do značnej miery pokročili aj na projekte Podunajská Brána, ktorého súčasťou bude obľúbený fastfood.
Rozvíjajúce sa lokality
Projekt Podunajská Brána sa bude nachádzať v Bratislave, konkrétne v mestskej časti Podunajské Biskupice. Ako v prípade hlavného mesta, tak aj v Nitre ide o lokality, v ktorých sa rozbiehajú rôzne retailové projekty.
Čo sa týka Bratislavy, stavba nového retailového parku s reštauráciou McDonald’s napreduje podľa plánu a hotová by mohla byť ešte tento rok. Sieť rýchleho občerstvenia tu už štandardne ponúkne aj možnosť drive-in a ideálne tak doplní súčasné bratislavské portfólio, ktoré je podľa dostupných dát tvorené 18 reštauráciami. Žiadna z nich sa však nenachádza v mestských častiach Podunajské Biskupice či Vrakuňa, čo zmení až Podunajská Brána.
Nitriansky projekt je v rámci výstavby v počiatočnej fáze a aktuálne sa na mieste upravuje príslušný pozemok. Ten je aj podľa katastra vlastníctvom spoločnosti McDonald’s. Krajské mesto má momentálne v prevádzke dve reštaurácie a ako sme spomínali, ďalšie dve (vrátane tohto projektu) v príprave.
Nový mekáč aj v Budči
Ešte tento rok si občerstvenie z McDonaldu užijú obyvatelia a tranzitujúci motoristi na strednom Slovensku. Konkrétne by sa tak malo stať v obci Budča.
Malá obec je zaujímavá predovšetkým vďaka svojej strategickej polohe hneď vedľa rýchlostnej cesty R1. Zároveň leží medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom, na trase, ktorú využívajú mnohí miestni, ale tiež tranzitujúci na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do hlavného mesta.
Zástupcovia spoločnosti pre interez v júli potvrdili, že reštaurácia je vo výstavbe a dokončená by mala byť ešte tento rok. „Súčasťou reštaurácie bude samostatné McCafé s ponukou kávových špecialít a dezertov, McDrive pre pohodlné objednávky z auta, ako aj priestranná terasa a záhradka. Pre rodiny s deťmi bude príjemným lákadlom aj vonkajší Playland,“ dodala Lucia Poláčeková z komunikačného oddelenia McDonald’s Slovensko.
