Známy reťazec bude otvárať nové predajne. Vlani zažil rekordný rok, k zákazníkom sa chce priblížiť ešte viac

Ilustračná foto: Triplec85, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
V uplynulých dňoch sa sieť obľúbeného predajcu rozrástla o dve nové pobočky. Počas nasledujúcich mesiacov sa počíta s otváraním ďalších predajní.

Sieť dm drogerie markt počas minulého roka potvrdila pozíciu tuzemského trhového lídra v segmente drogérií a kozmetiky. Podarilo sa jej to vďaka rekordnému roku, po ktorom spoločnosť avizuje ďalšie rozširovanie kamenných pobočiek, investície do inovácií či svojej zamestnaneckej štruktúry.

Výsledky z posledného fiškálneho roka odprezentoval konateľ spoločnosti dm drogerie markt Martin Podhradský. Značka dosiahla rekordný obrat viac ako 570 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13,26 %.

Cenová dostupnosť aj rozširujúci sa sortiment

Sieť drogérií teda nepatrí medzi lídrov iba vo svojom segmente, ale je tiež gigantom v oblasti slovenských nepotravinových reťazcov, kde vyniká aj medzi predajcami elektroniky či hobbymarketmi.

Podľa konateľa slovenskej dm je za úspešnými výsledkami viacero faktorov. Medzi tie najdôležitejšie patrí cenová dostupnosť produktov, predovšetkým v týchto náročných časoch, počas ktorých majú mnohí Slováci takpovediac hlbšie do vrecka. Na udržanie cenovej stability dm v období od januára do septembra 2025 investovala z vlastných zdrojov viac ako 2,75 milióna eur.

Ako ďalej z prezentovaných výsledkov vyplýva, dôležité bolo vlani pre sieť drogérií pridávanie nových produktov do ponuky pre zákazníkov.

Sústreďujeme sa viac než kedykoľvek predtým na to, čo je pre našich zákazníkov naozaj dôležité. S  5 261 zalistovanými produktmi v uplynulom obchodnom roku udržiavame vysokú inovačnú silu našej ponuky a z viac než 15-tisíc produktov na našich regáloch si každý určite nájde svoj obľúbený produkt,“ dodal Podhradský.

Samoobslužné pokladnice a doručovanie zásielok

Od apríla si zákazníci môžu zvoliť nový spôsob doručenia online objednávok v spolupráci s Packetou. Takmer 30 filiálok ponúka expresné vyzdvihnutie v dmBox-och do 60 minút od online objednávky. V spolupráci s Wolt-om spustila tiež službu expresného doručenia. Tá je dostupná v 20 mestách a pokrýva viac ako 50 obcí. Do projektu je zapojených 41 filiálok po celom Slovensku.

Zostávame verní nášmu princípu, že nechceme zákazníkov smerovať jedným konkrétnym spôsobom, ale poskytovať im rôzne možnosti na výber,“ uviedol konateľ slovenskej dm.

Viacero nových predajní

V uplynulom obchodnom roku spoločnosť investovala takmer 20,2 milióna eur do rozvoja. Najväčšia časť išla práve do pobočkovej siete (16,5 milióna eur), pričom dm otvorila sedem nových predajní a ďalších sedem zrenovovala. K 30. septembru mala na Slovensku 162 filiálok.

Ako sme sa dozvedeli, sieť drogérií sa plánuje rozširovať aj v aktuálnom obchodnom roku. Zástupcovia spoločnosti pre interez potvrdili svoje plány s tým, že dve z týchto predajní už otvorili – stalo sa tak v Žiline a v Košiciach.

Cieľom dm drogerie markt je, aby mal každý poruke svoju dm-ku. V obchodnom roku 2025/2026 dm plánuje otvoriť deväť nových predajní,“ potvrdil Andrej Ďuríček. Miesta otvorenia ďalších predajní však zo strategických dôvodov v tomto čase ešte spoločnosť nechcela konkretizovať.

