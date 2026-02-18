Známy obchodný reťazec prišiel s nepopulárnym rozhodnutím: Ľuďom sa to páčiť nebude, zavádza sa poplatok

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Systém cieli na obyvateľov okolitých štvrtí, ktorí majú problém zaparkovať pri svojich domoch.

Obchodné reťazce za posledné roky menia svoj prístup k parkovacím plochám a nový model najnovšie zavádza aj nemecký Aldi Süd. Kým v minulosti boli parkoviská pred supermarketmi vnímané ako bezplatné miesta na státie a mnohí to zneužívali, dnes sú už neraz platené.

Obchod týmto krokom reaguje na chronický nedostatok parkovacích miest v mestách, kde samosprávy často redukujú plochy pre autá v prospech zelene či cyklotrás. Hlavným cieľom nie je spoplatniť bežných zákazníkov počas dňa, ale efektívne využiť prázdny asfalt po otváracích hodinách. Projekt pred pár dňami spustili v meste Augsburg, píše Inside Digital.

Zaujímavé ceny

Systém cieli na obyvateľov okolitých štvrtí, ktorí majú problém zaparkovať pri svojich domoch. Za poplatok, ktorý sa pohybuje vo výške 3 eur za noc, 12 eur za týždeň alebo 30 eur za mesiac, si môžu prenajať miesto priamo pred obchodom.

Celý proces je digitalizovaný. Namiesto klasických lístkov sa využíva technológia rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel pomocou umelej inteligencie. Rezervácia a platba prebiehajú jednoducho cez aplikáciu alebo QR kód. Reťazce v tom vidia cestu k udržateľnosti a vyšším ziskom, mestá zase odľahčenie preplnených ulíc.

S podobným krokom prišlo prednedávnom aj bratislavské nákupné centrum Avion. Návštevníci a miestni obyvatelia boli roky zvyknutí, že parkovanie pri Avione a obchodnom dome Ikea nie je spoplatnené. To sa ale už o pár týždňov definitívne zmení a do platnosti vstúpia nové pravidlá. Zmena má byť od 1. apríla 2026. Spoplatnené parkovanie bude platiť ako pre kapacity Avionu, tak aj pre nábytkársku Ikeu.

