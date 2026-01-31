Známy majiteľ hokejového Liptovského Mikuláša je vo väzbe. Róberta Ľuptáka mala zadržať polícia spolu so synom

Väčšina slovenských fanúšikov domácej hokejovej extraligy vníma Róberta Ľuptáka kontroverzným spôsobom. Súčasný majiteľ tímu z Liptovského Mikuláša, ktorý už v rámci našej najvyššej súťaže prešiel viacerými klubmi, teraz čelí problémom.
Podľa informácií, ktoré priniesla stránka Šport STVR, sa má Ľupták nachádzať spolu so synom vo vyšetrovacej väzbe. Dôvodom je ublíženie na zdraví a vydieranie, ďalšie informácie zatiaľ nie sú známe. V nedeľu má údajne dvojicu čakať vypočutie pred súdom.
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku