Známeho režiséra a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Polícia vyšetruje vraždu, telá boli pobodané

Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles. Obaja zomreli zrejme na následky bodných poranení, informuje TASR na základe správ televízií NBC News a CNN a agentúry AP, odvolávajúcich sa na nemenované policajné zdroje.
Polícia v Los Angeles uviedla, že dostala hlásenie o náleze dvoch mŕtvych tiel v Reinerovom dome vo štvrti Brentwood, no neidentifikovala ich. Dodala, že prebieha vyšetrovanie vraždy, v tejto fáze však nepátra po nijakých podozrivých.
Úmrtie Michele a Roba Reinerovcov však vo vyhlásení citovanom televíziou CNN oznámil ich hovorca.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme tragickú smrť Michele a Roba Reinerovcov. Sme zdrvení touto náhlou stratou a žiadame o súkromie v tomto neuveriteľne ťažkom období,“ uviedol hovorca vo vyhlásení.
Na miesto boli privolaní okolo 15.30 h miestneho času najprv zdravotníci, o niekoľko minút neskôr tam vyslali aj policajtov. Ulica, kde sa nachádza Reinerov dom, bola v nedeľu večer zablokovaná páskou a v oblasti bolo rozmiestnených niekoľko policajných áut.
Trháky 80. rokov
Reiner sa narodil 6. marca 1947. Dlho bol jedným z najplodnejších režisérov v Hollywoode a nakrútil niektoré z najpamätnejších filmov 80. a 90. rokov, ako Hrá skupina Spinal Tap (1984), Princezná nevesta (1987), Keď Harry stretol Sally (1989), Misery nechce zomrieť (1990) či Zopár správnych chlapov (1992). Naposledy menovaná dáma bola nominovaná na Oscara za najlepší film.
Jeho fiktívna postava Michaela Stivica prezývaného Meathead (Tupec) v televíznej seriálovej klasike zo 70. rokov ho preslávila a získal za ňu dve ceny Emmy.
Tento rok sa Reiner objavil v štyroch epizódach televízneho seriálu Medveď (The Bear) a vo filme Spinal Tap II: The End Continues, ktorý aj režíroval.
S producentkou Michele Singerovou (68) mal Reiner tri deti. Predtým bol ženatý s herečkou Penny Marshallovou, ktorej dcéru z jej predchádzajúceho manželstva s Michaelom Henrym si adoptoval.
Vraždy sú vo štvrti Brentwood zriedkavé. Miesto činu sa nachádza neďaleko domu, kde boli v roku 1994 zabití Nicole Brownová Simpsonová, manželka herca a hráča amerického futbalu O. J. Simpsona, a jej priateľ Ron Goldman.
