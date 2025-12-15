Minúty hrôzy na pláži v Sydney neprežilo 16 ľudí: Po streľbe má byť jednou z obetí aj Slovenka

Obeťou teroristického útoku v austrálskom Sydney mala byť aj Slovenka. Na oslave židovského sviatku na pláži Bondi beach sa malo nachádzať viacero členov slovenskej židovskej komunity.
Ako informoval Denník N, aktuálny počet obetí je 16 a mala medzi nimi byť aj Slovenka.
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.
Policajný komisár Nového Južného Walesu Mal Lanyon informoval, že útočníkmi bol otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama, ktorý je v súčasnosti v kritickom, no stabilizovanom stave. Po žiadnom ďalšom páchateľovi austrálske orgány nepátrajú.
Šesť zbraní
Polícia potvrdila, že 50-ročný útočník mal povolenie na držanie šiestich strelných zbraní. Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.
„To, čo sme včera videli, bol akt číreho zla… Čin antisemitizmu, teroristický čin na našom pobreží, na ikonickom austrálskom mieste, na pláži Bondi,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v pondelok skoro ráno austrálskeho času premiér Anthony Albanese.
Podľa polície sú obete vo veku od 10 až 87 rokov. Jednou z nich je aj 10-ročné dievčatko. Pôvodné informácie stanovili počet obetí na 12 a počet zranených na 29. Incident odsúdili aj viacerí medzinárodní lídri a organizácie.
