Známe nákupné centrum čaká veľká zmena, Penta ho predáva českým majiteľom. Hovorí sa o stovkách miliónov eur

V súvislosti so skupinou Penta sa v uplynulých mesiacoch spomínali viaceré veľké transakcie. Pri nemocniciach a stávkových kanceláriách Fortuna si to kompetentní rozmysleli, no predaj nákupného centra Bory Mall by mal dôjsť do avizovaného konca.
Zabehnuté nákupné centrum, ktoré skupina vybudovala za zhruba 150 miliónov eur, bolo v súvislosti s predajom spomínané viackrát. Dialo sa tak po tom, čo Penta avizovala jeho rozširovanie. Ako v minulosti dodali, to už má byť v réžii nových majiteľov.
Ako teraz informuje Denník E, novými vlastníkmi by mali byť Česi. Slovenský protimonopolný úrad už posudzuje prechod obchodného centra do portfólia skupiny ZFP Group. Na jej čele je manželský pár, ktorý síce v našich končinách známy nie je, no u našich susedov dokázal vybudovať prosperujúci biznis v oblasti finančníctva, vzdelávania či realít.
Konečná cena transakcie zatiaľ známa nie je, no vzhľadom na finančné zdravie Penty a fungujúci nákupný komplex sa predpokladá, že by sa mohla pohybovať v stovkách miliónov eur.
Nahlásiť chybu v článku