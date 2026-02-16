Známa talianska atrakcia „Oblúk lásky“ už neexistuje. Zrútil sa na Valentína

Slávny „Oblúk lásky“ už neexistuje. Taliansko tak prišlo o ikonickú atrakciu, ktorú navštevovalo množstvo turistov. Paradoxné je, že oblúk sa zrútil na Valentína.
Oblúk lásky priťahoval páry hľadajúce večnú lásku. Po silných dažďoch, záplavách a vetre sa ikonický útvar v sobotu večer zrútil, informuje denník Quotidiano di Puglia.
Oblúk lásky už neexistuje
Starosta mesta povedal, že zrútenie oblúka bolo obrovskou ranou do srdca. „Jedna z najznámejších turistických atrakcií na našom pobreží a v celom Taliansku zmizla. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo, toto je nechcený valentínsky darček. Oblúk zaľúbencov už neexistuje.“
EarthVision: Arch of Sant’Andrea Is No Longer Standing!
📡 What We Know: Severe stormy weather has wiped out one of southern Italy’s most iconic naturally formed coastline arch’s, Arch of Sant’Andrea, also known as the Arch of Love. The images are heartbreaking . pic.twitter.com/bSsOuxpdkA
— John Cremeans (@JohnCremeansX) February 15, 2026
Turisti si zrútenie útvaru všimli v nedeľu ráno. Taliansko v posledných mesiacoch zažíva jeden extrém za druhým. Počasie prináša silné búrky, množstvo častí Talianska je sužovaných výstrahami.
Minulý mesiac priniesla búrka Harry deväťmetrové vlny a vietor s rýchlosťou 119 kilometrov za hodinu, pričom voda zaplavila cesty a chodníky. Úrady vydali na Sicílii, Sardínii a v Kalábrii červený stupeň pohotovosti.
