Známa firma vo veľkých problémoch: Odbory hrozia hromadným štrajkom, zamestnanci sa búria

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Pre spoločnosť by išlo druhý štrajk od jej založenia.

Odbory v juhokórejskom koncerne Samsung Electronics zvažujú štrajk. V prípade, ak zamestnanci odhlasujú príslušný návrh, sa 21. mája začne štrajk, ktorý potrvá 18 dní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Štrajk pripravujú tri odborové zväzy, ktoré zastupujú približne 89 000 zo 130 000 zamestnancov spoločnosti. Hlasovanie o vstupe do štrajku sa uskutoční od pondelka (9. 3.) do 18. marca. Odboroví lídri podľa miestnych médií údajne varovali, že zamestnanci, ktorí sa odmietnu pripojiť k štrajku, budú čeliť postihom.

To vyvolalo diskusie, či zamestnanci nie sú vystavení neoprávnenému tlaku. Pre spoločnosť Samsung Electronics by išlo druhý štrajk od jej založenia. Prvý sa uskutočnil v roku 2024, keď odbory požadovali zvýšenie miezd.

