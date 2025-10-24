Nechceme tu tanky, ani ruské ani americké, tvrdí Danko. Premiér Fico podľa neho nemusel podporiť ďalší balík sankcií

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemusel podporiť 19. balík protiruských sankcií. Uviedol to predseda koaličnej SNS Andrej Danko v kritike, že premiér opätovne súhlasil so sankciami Európskej únie proti Rusku.
„Chcem dôrazne povedať, že SNS bude vždy vyzývať predsedu vlády, aby aj v situáciách, ako bolo včera, nepodporoval protiruský balík sankcií,“ spresnil.
„Za SNS hovorím, že my tu nechceme ani ruské, ani americké tanky, nás zaujíma Slovensko. Ani Rus, ani Američan sa o Slovákov starať nebude. Musíme si pomôcť sami, pretože sme škatuľkovaní do tej skupiny, ako keby sme tu chceli opäť návrat internacionálnej pomoci. Vraciame sa ale do doby diktatúry – diktát voči nám dnes robia západné štáty,“ dodal predseda SNS.
Prezident podľa neho zákon o hazarde nepodpíše
Podľa Danka by si prezident Pellegrini iba veľmi ťažko obhájil podpísanie zákona o hazarde. „Peter Pellegrini nie je človek, ktorý si špiní ruky, takže som presvedčený, že to nepodpíše,“ vyjadril sa.
Danko ďalej pripomenul, že od Rudolfa Huliaka SNS očakáva, že predloží nové zákony súvisiace so štátnou lotériovou spoločnosťou. Útoky koaličných partnerov sa ho včera vraj dotkli.
