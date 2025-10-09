Zlomilo ho to, ale nevzdal sa. Michal David po smrti dcéry prehovoril o rane, ktorá sa nikdy nezahojí

Strata dieťaťa je rana, ktorá sa nikdy úplne nezahojí. Český spevák a skladateľ Michal David o tom vie svoje.
Od smrti jeho milovanej dcérky Mišky ubehlo už štvrťstoročie, no bolesť a spomienky zostávajú rovnako živé ako v prvých dňoch po tragédii. Ako porozprával v podcaste Čestmíra Strakatého, po ťažkej strate sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc, ktorá mu pomohla pochopiť, čo sa stalo, a aspoň čiastočne nájsť pokoj v duši.
Pomoc odborníkov aj duchovné hľadanie
Michal David otvorene priznal, že po smrti dcéry hľadal odpovede na otázky, ktoré ho trápili. „Ja som veľmi citlivý človek a máme doma aj kartárky, takže si viem aj ja sám vyložiť karty. Bol som na hĺbkovej terapii (psychoterapia založená na psychoanalýze, pozn. red.), keď sme prišli o dcérku,“ prezradil spevák.
Práve terapia mu pomohla spracovať neznesiteľnú bolesť a pozrieť sa na veci z inej perspektívy. „Dostal som sa vďaka nej aj do svojich minulých životov, aby som pochopil, že prečo nám tá naša Miška odišla a prečo tak skoro v 9 rokoch. Takže človek občas potrebuje takúto pomoc a aby vám to dalo nejakú nádej, pretože inak hľadáte tie dôvody, že prečo,“ vysvetlil umelec.
