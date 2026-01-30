Zlodeja v Česku prekvapilo dieťa v autosedačke: Krádež auta skončila naháňačkou a narazeným policajným autom

Ilustračná foto: Unsplash, Policie ČR

Nina Malovcová
Policajti muža po dramatickom prenasledovaní zadržali.

V Liberci došlo k vážnemu incidentu, pri ktorom krádež auta priamo ohrozila bezpečnosť dieťaťa. 24-ročný muž sa rozhodol odcudziť naštartované vozidlo aj napriek tomu, že na zadnom sedadle sedel maloletý chlapec v detskej autosedačke.

O prípade informovala Česká polícia, podľa ktorej kriminalisti v utorok začali trestné stíhanie muža pre prečin krádeže a prečin obmedzovania osobnej slobody v štádiu pokusu. K skutku došlo ešte v nedeľu 18. januára krátko pred 15.30 v Liberci.

Rozhodol sa odísť aj s dieťaťom v aute

Obvinený si všimol zaparkované vozidlo Škoda Rapid, ktoré malo kľúče v zapaľovaní a bolo naštartované bez prítomnosti vodiča. Na zadnom sedadle však sedel chlapec, ktorý v autosedačke čakal na svojho otca. Muž si napriek tomu sadol za volant a dieťaťu prikázal, aby zostalo sedieť na mieste.

Jeho úmyslom bolo z miesta odísť aj s maloletým pasažierom. Chlapec bol vystrašený, no ešte pred rozjazdom sa mu podarilo odopnúť bezpečnostný pás a ujsť z vozidla za otcom.

Nebezpečný útek pred políciou

Polícia prijala oznámenie o udalosti na tiesňovej linke 158 a do pátrania okamžite zapojila všetky dostupné hliadky. Krátko na to policajti spozorovali odcudzené vozidlo na ceste I/35 smerom na Děčín.

Pri zjazde sa ho pokúsili zastaviť pomocou svetelných a zvukových výziev. Vodič však nereagoval a začal unikať, pričom počas úteku jazdil miestami rýchlosťou až 180 km/h a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zastaviť sa ho podarilo asi po pol hodine. Obvinený však po zadržaní vozidlo nezabezpečil a auto sa samovoľne rozbehlo, pričom narazilo do policajného vozidla. Dychová skúška aj testy na omamné a psychotropné látky boli negatívne. V prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.

