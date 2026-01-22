Zlá správa pre domácnosti: Slováci robia zásadnú chybu. Takúto sumu by ste mali mať odloženú

Domácnosti si v roku 2026 zásadne neprilepšia. Ekonomika Slovenska má rásť tempom iba 0,6 % hrubého domáceho produktu a mzdy len na úrovni inflácie. Vplyvom slabšej ekonomiky, konsolidácie a horšej demografickej situácie by mal rásť aj počet nezamestnaných, pričom ekonómovia očakávajú nárast cien na úrovni 3,2 %.
Finančnú istotu by si preto mali domácnosti začať budovať vytvorením pohotovostnej rezervy vo výške 1000 eur. Vo štvrtok to uviedla spoločnosť Finax. Takmer tretina populácie podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Finax nedisponuje žiadnou finančnou rezervou.
„V prostredí pomalého ekonomického rastu sa zodpovednosť za finančnú stabilitu čoraz viac presúva na samotné domácnosti. Ak príjmy rastú len tempom inflácie, každé euro navyše musí vzniknúť lepším hospodárením. Upratanie si vo financiách tak prestáva byť voľbou a stáva sa nevyhnutnosťou,“ uviedla vedúca práce s verejnosťou Linda Gáliková.
Viacero krokov
Ako prvý krok odporučila urobiť si prehľad príjmov a výdavkov a pravidelne sa tomu venovať, napríklad vyčlenením približne hodiny týždenne. Následne radí vytvoriť čo najrýchlejšie pohotovostnú rezervu 1000 eur, napríklad aj predajom nepotrebných vecí v domácnosti či dočasnými nadčasmi alebo brigádou. „Už prvých 1000 eur výrazne znižuje riziko, že nečakaný výdavok skončí dlhom,“ dodala Gáliková.
Po „prvej tisícke“ finančná spoločnosť odporúča systematicky budovať rezervu vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov. Z prieskumu vyplýva, že takýto finančný vankúš chýba takmer tretine populácie, najmä ľuďom s nižším vzdelaním, vo veku 45 až 54 rokov a s príjmom do 800 eur mesačne. Finax poukázal aj na údaje Eurostatu, podľa ktorých slovenské domácnosti patria medzi krajiny s najnižším disponibilným príjmom a jednou z najnižších mier úspor v EÚ.
Firma zároveň pripomenula, že popri sporení je dôležité aj investovanie. Uviedla, že na Slovensku leží v bankách približne 50 miliárd eur na bežných účtoch s nulovým alebo minimálnym úročením, pričom skúsenosť s investovaním má podľa jej prieskumu len približne tretina populácie.
