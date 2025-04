Zjednodušte si obliekanie: Objavte tajomstvo sedembodového pravidla pre dokonalý outfit, zvládne to každý

V dnešnom svete plnom nekonečných módnych inšpirácií prichádza jednoduchý trik, ktorý vás zbaví ranného stresu pri výbere outfitu. Sedembodové pravidlo vám pomôže zostaviť vyvážený look bez zbytočného premýšľania.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Magazín New York Post nedávno opísal nový trend, ktorý vnáša do módy trochu matematiky. Sedembodové pravidlo rozdeľuje kúsky oblečenia a doplnky podľa „sily“ ich štýlu a odporúča, aby výsledný outfit dosahoval sedem až desať bodov, ideálne okolo siedmich či ôsmich, aby nebol ani príliš fádny, ani príliš výrazný.

Sedembodová módna matematika

Predstavte si, že každý kúsok vo vašom šatníku má svoju bodovú hodnotu. Jednoduché tričká, riflové nohavice alebo čisté tenisky dostanú jeden bod, zatiaľ čo odvážne potlače, výrazné detaily alebo pestré doplnky získajú dva body. Keď ráno stojíte pred skriňou, stačí si uvedomiť, že cieľom je dosiahnuť sedem až desať bodov.

V praxi to môže vyzerať tak, že obyčajné biele tričko, džínsy a tenisky spolu získajú základné tri body. Ak chcete dosiahnuť sedem, stačí zvoliť rifle ozdobené kovovými prešívaniami, ktoré pridajú jeden bod navyše oproti obyčajným džínsom a omotať si okolo krku farebnú hodvábnu šatku, ktorá má svoju vizuálnu silu a prináša dva body. Všetko spolu tak zostane na pohodových ôsmich bodoch – dosť na to, aby bol outfit zaujímavý, no nie príliš rušivý.

Prečo funguje sedembodové pravidlo