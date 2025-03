Zisťovali sme, čo sa deje so zvieratami v kafilérii: Spaľované nie sú, týmto spôsobom likviduje vírus slintačky a krívačky

V posledných dňoch sa na Slovensku objavili prípady slintačky a krívačky, ktoré zasiahli niekoľko farmárskych chovov na juhu Slovenska. Ide o vážny problém, nákaza môže ohroziť zdravie celého chovu a šíriť sa ďalej.

Aby sa tomu zamedzilo v čo najväčšej možnej miere, postihnuté chovy sú postupne likvidované. Veľká časť zvierat končí v kafilérii pri Žiline, tá sa však nachádza asi len 400 metrov od rodinnej farmy Hreus. Do blízkosti oboch sme sa boli pozrieť, o situácii v okolí sme informovali v tomto článku.

Ako prebieha proces likvidácie?

Kafilériu – Veterinárnu asanačnú spoločnosť riadi Alexandra Orčíková. Podľa jej slov situácia nie je iba na ich „pleciach“, časť utratených zvierat sa zakopáva. „Zatiaľ ide o zdravé zvieratá a o preventívne opatrenia, takže ľudia sa nemusia báť, že sa infikujú spodné vody a tak ďalej,” povedala pre interez.

Zvieratá nie sú v kafilérii spaľované. Od momentu ako prevezmú náklad, plné kontajnery na miesto zvezú, potom prebehne vykládka a dezinfekcia vozidiel a priestorov. Následne sa materiál spracúva, resp. recykluje.

„Je to proces tlakovej sterilizácie, teda zvieratá sa nespaľujú, ale zrecyklujú sa na mäsokostnú múčku a kafilerický tuk. Vlastne tým procesom sterilizácie, ktorá prebieha pri 133 stupňoch a tlaku 3 bary, sa likviduje vírus. Eliminuje sa nákaza a produkty z takéhoto materiálu sú zdravotne a hygienicky nezávadné,” povedala Orčíková. Nákazy by sa podľa nej ľudia z okolia, ani neďalekí farmári, nemali obávať. Nemalo by sa to stať.

Náročné dni

Posledné dni sú pre pracovníkov kafilérie mimoriadne náročné: “Je to veľmi náročné aj pre nás, pretože máme zvýšený nápor jednak na naše prepravné kapacity a jednak aj na technológiu. Takisto aj čo sa týka personálneho zabezpečenia, tak je to naozaj náročné, ale verím, že to zvládneme tak ako aj doterajšie rôzne iné nákazy, ako bola vtáčia chrípka alebo mor ošípaných,” povedala riaditeľka pre interez. V reportáži sa okrem iného dočítate, aké opatrenia prijali oni aj farmári.