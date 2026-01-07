Zimná zábava sa zmenila na najhoršiu nočnú moru: Muž sa prepadol pod ľad, všetko sledovali jeho deti

Muž sa pri korčuľovaní s deťmi prepadol pod ľad na jednom z rybníkov pri Ceste mládeže v Bratislave. Mestská polícia Bratislava (MsP) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z rybníka sa mu podarilo dostať vlastnými silami, avšak cely premočený mrzol a potreboval pomoc hliadky mestskej polície. Tá sa o neho postarala, poskytla mu deky a upokojila aj deti,“ priblížili mestskí policajti. Mužovi s rodinou následne pomohli dostať sa domov.
Aj napriek tomu, že teplota najbližšie dni nestúpne nad nula stupňov, ľudia by mali byť opatrní, ak sa vyberú na niektorý z bratislavských rybníkov na korčule, upozornila MsP.
