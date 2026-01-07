Základná vojenská služba rozdelila Slovákov: Prekvapivo veľká časť je za, prieskum priniesol nečakaný výsledok

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Za návrat vojenskej služby by boli voliči Smeru a Republiky.

Téma znovuzavedenia základnej vojenskej služby rozdeľuje Slovensko viac ako iné témy. Za obnovenie povinnej vojenskej služby je 49,3 percenta Slovákov, pričom 50,7 percenta je proti. Slovensko je tak v tejto téme rozdelené takmer presne na polovicu. Vyplynulo to z prieskumu agentúruy SCIO, ktorý prebiehal od 9. do 17. decembra na vzorke 1 000 respondentov.

Z tohto počtu respondentov sa 25,8 percenta vyjadrilo, že by určite mala byť základná vojenská služba obnovená, a 23,5 percenta sa vyjadrilo, že by mala byť obnovená. Odpoveď, že by nemala byť obnovená označilo 14,9 percenta občanov Slovenska, a že by určite nemala byť základná vojenská služba obnovená si myslí 35,8 percenta opýtaných.

Proti je Bratislava, za hlavne starší ľudia

Proti „vojenčine“ sú prevažne muži (52,5 %), pričom ženy sú v miernej väčšine za (51 %). V prospech jej zavedenia sú najmä starší respondenti nad 50 rokov veku. Presne opačný názor majú mladší respondenti do 39 rokov. V tejto téme sú rozdelení Slováci aj v závislosti od regiónu, v ktorom žijú. Pomerne jednoznačne proti sú respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja.

Opačného názoru sú občania z Banskobystrického kraja a najmä z Trenčianskeho kraja, ktorí by znovuzavedenie základnej vojenskej služby privítali. Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že takéto výsledky prieskumu neprekvapili, a to vzhľadom na vývoj bezpečnostného prostredia v Európe, ale aj pre dianie vo viacerých európskych krajinách v súvislosti s touto témou, napríklad v Poľsku či Nemecku.

Smer a Republika na prvom mieste

Podľa analytika neprekvapilo ani rozloženie podporovateľov a odporcov tejto témy naprieč politickým spektrom. Podporovatelia Smeru-SD, a tiež hnutia Republika prevažne základnú vojenskú službu preferujú. U voličov strany Smer-SD je to viac ako 64 percent respondentov, pričom u voličov Republiky je to viac ako 57 percent.

U hnutia Progresívne Slovensko (PS) či strany Sloboda a Solidarita (SaS) je to zase opačne. Proti znovuzavedeniu základnej vojenskej služby je takmer 64 percent voličov PS a takmer 72 percent voličov SaS.

„Mierne prekvapivo však pôsobia vyrovnané preferencie voličov Slovenskej národnej strany, kde by sa skôr dal očakávať príklon k „vojenčine“, či Demokratov, kde by očakávania mohli byť opačné. V oboch prípadoch však musíme brať do úvahy aj menšiu vzorku respondentov, pre komplexnejšie závery,” doplnil Klus.

Proti základnej vojenskej službe je 48,4 percenta voličov SNS a 54,2 percenta voličov strany Demokrati.

