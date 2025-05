Zima si dáva repete: Teploty padajú, mráz sa vracia. Tento víkend bude poriadne studený. Pozrite sa, čo nás čaká

Namiesto májových rán plných vône rozkvitnutých stromov sa Slovensko prebúdzalo do mrazivého šoku. Teploty počas uplynulej noci opäť výrazne klesli, pričom na niektorých miestach sa ortuť teplomera zastavila hlboko pod bodom mrazu.

Podľa portálu iMeteo máme za sebou druhé mrazivé ráno po sebe, a tentoraz mráz zasiahol ešte väčšiu časť krajiny než deň predtým. Zatiaľ čo na horách sa mínusové hodnoty očakávajú pravidelne, tentoraz sa chlad preniesol aj do nižších polôh. Najchladnejšie bolo opäť na Lomnickom štíte, kde meteorológovia namerali až -9,4 °C.

Výrazne sa ochladilo aj na Chopku (-3,9 °C), Skalnatom plese (-2,5 °C) či na Kojšovskej holi a Štrbskom plese. Teploty pod bodom mrazu sa však objavili aj v mestách ako Žilina, Piešťany, Žiar nad Hronom, Brezno či Spišské Vlachy. Jedným z najchladnejších obývaných miest bola Oravská Lesná s -4,1 °C.

Dnes bude stále chladno, miestami prehánky

Počasie dnes ovplyvňuje rovnaký chladný vzduch prúdiaci od severu. Podľa Slovenského hydrometeorolického ústavu nás čaká premenlivá oblačnosť, ráno a podvečer väčšinou malá. V niektorých oblastiach, predovšetkým na strednom Slovensku, sa môžu objaviť slabé prehánky, vo vysokých polohách dokonca snehové.

Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17 °C, v chladnejších lokalitách Oravy a horného Spiša iba okolo 10 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva len okolo 2 °C. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji by mal byť skôr slabý.

Chlad sa len tak nevzdá

Meteorológovia upozorňujú, že mrazivé rána ešte nekončia. Za chladné počasie môže tlaková výš, ktorá sa usadila nad Severným morom a nasáva ku nám od severu studený vzduch. Zároveň do oblasti zasahuje výšková brázda nízkeho tlaku, čo pomáha udržiavať nepríjemne chladné podmienky.

Najbližšia noc bude ešte chladnejšia. Prízemný mráz môže zasiahnuť aj južné nížiny, kde sa vo výške 5 cm nad zemou očakáva pokles teploty na 0 až -3 °C. Na severe bude ešte chladnejšie, teplomer môže ukázať aj -7 °C.

Čo nás čaká cez víkend

V sobotu bude spočiatku jasno až polojasno, no postupne začne od severu pribúdať oblačnosť. V podvečerných hodinách sa môžu najmä na severe objaviť prehánky, vo vyšších polohách aj snehové. Nočná teplota klesne na 4 až -1 °C, v dolinách miestami až k -3 °C, prízemný mráz hrozí aj v nížinách. Denná teplota vystúpi na 14 až 19 °C, no na severe to bude len 10 až 14 °C. Vietor bude len slabý, popoludní mierny severozápadný.

V nedeľu bude zrána prevažovať veľká oblačnosť s prehánkami, najmä na severe a východe, vo vyšších polohách opäť aj snehovými. Počas dňa sa však oblačnosť pretrhá a zrážky ustúpia. Denné teploty sa budú pohybovať od 14 do 19 °C, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši len okolo 12 °C. Vietor sa počas dňa zmení na prevažne severný s rýchlosťou 10 až 30 km/h.

Kedy sa vráti teplejšie počasie?

Ak túžite po jarných teplotách, budete si musieť ešte chvíľu počkať. Podľa predpovedí by sa malo výraznejšie otepliť až v druhej polovici mája. Dovtedy treba rátať s tým, že aj záhradkári budú musieť svoje rastlinky opäť chrániť pred ranným mrazom.