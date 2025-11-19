Zima sa hlási o slovo: U našich susedov pribúdajú centimetre snehu. Nezvyčajnú bielu pokrývku sme zaznamenali aj u nás

Dnešné ráno sa na Slovensku nieslo najmä v znamení mrazivého chladu, ktorý pripomenul, že zima už stojí za dverami. U našich severných susedov však pripravila ešte výraznejšie prekvapenie. Niekoľko poľských regiónov sa prebudilo do bieleho rána a na mnohých miestach sa vytvorila prvá súvislá snehová pokrývka.
Ako upozornil portál iMeteo, sneženie sa objavuje už od utorkového rána a zasiahlo územia Pomoranska, Warmie a Mazurska.
Zimné zrážky vytvoril morský efekt
Zimné zrážky v Poľsku súvisia so zaujímavým javom podobným jazernému efektu. V tomto prípade ide o morský efekt, pri ktorom sa arktický vzduch presúva ponad stále teplé Baltské more. Teplotný kontrast vytvára silné oblačné štruktúry. Tie následne prinášajú výdatné sneženie, ktoré môže podľa meteorologičky Arlety Unton Pyziołek lokálne priniesť až päť centimetrov snehu za hodinu.
V utorok popoludní vznikli nad Poľskom dve zreteľné zóny zimných zrážok. Jedna sa tiahla od Bornholmu cez poľské pobrežie až po Bytów. Druhá, slabšia zóna prechádzala severnou Warmiou. Kým v niektorých oblastiach sa sneh len mihotal vo vzduchu, inde vytváral súvislú vrstvu a skomplikoval dopravu. Napriek tomu záchranné zložky do rána hlásili len niekoľko drobných incidentov.
„Sneh“ sa dnes objavil aj na Slovensku
Akási predčasná verzia snehovej pokrývky sa dnes pripomenula aj u nás. V Považskej Bystrici sa objavil zaujímavý meteorologický jav, takzvané priemyselné sneženie. Ide o veľmi lokálne sneženie vytvárané ľudskou činnosťou v priemyselných areáloch. Teplý a vlhký vzduch stúpajúci z fabrík sa stretne s mrazivým vzduchom a na drobných čiastočkách vznikajú ľadové kryštály. Výsledkom je sneženie, ktoré sa drží takmer výlučne v okolí priemyselného areálu.
Najčastejšie sa objavuje v Bratislave v okolí Slovnaftu, v Novákoch a pri železiarňach U. S. Steel Košice.
