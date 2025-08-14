„Žiletka v krku“ a tráviace problémy: Nový variant covidu sa k nám blíži, je však odlišný od ostatných

Aj keď pandémia už oficiálne skončila, vývoj vírusu pokračuje a nové varianty nám pripomínajú, že opatrnosť je stále na mieste.

Slováci sa musia pripraviť na príchod nového variantu koronavírusu, ktorý sa už šíri v Európe, Amerike aj Ázii. Variant s označením NB.1.8.1, známy aj pod prezývkou Nimbus, zaznamenáva v posledných týždňoch výrazný nárast výskytu a odborníci očakávajú, že čoskoro dorazí aj na Slovensko.

Vírus by sa mohol výraznejšie šíriť už na jeseň po tom, ako sa ľudia vrátia z dovoleniek a deti pôjdu do škôl a škôlok. Nový variant už od začiatku leta monitoruje WHO, píše o tom portál Wired.

Tento variant je podľa viacerých odborných analýz približne dvakrát nákazlivejší než predchádzajúce podvarianty omikronu. V niektorých krajinách už predstavuje desiatky percent z celkového počtu prípadov a výrazne ovplyvňuje letný vývoj epidemiologickej situácie. Pred dvoma týždňami ho našli v odpadových vodách v Maďarsku, píše Pravda.

Dôvodom jeho rýchleho šírenia sú mutácie v spike proteíne, ktoré mu umožňujú jednoduchšie prenikať do buniek a zároveň obchádzať časť imunitnej odpovede, čo znamená, že môže infikovať aj ľudí, ktorí už covid prekonali alebo boli očkovaní.

Má odlišné príznaky

Príznaky tohto variantu sú mierne odlišné od tých, na ktoré sme boli pri covide zvyknutí. Najčastejšie pacienti opisujú silnú a ostrú bolesť hrdla, ktorú prirovnávajú k pocitu, akoby mali v krku žiletku. O príznakoch obšírnejšie informuje portál Medical News Today.

Okrem toho sa častejšie objavujú aj tráviace ťažkosti ako hnačka, nevoľnosť či vracanie, ale prítomné sú aj klasické príznaky ako kašeľ, únava či zvýšená teplota. Zatiaľ neexistujú dôkazy, že by tento variant spôsoboval ťažší priebeh ochorenia, no jeho rýchle šírenie môže zvýšiť tlak na zdravotnícky systém, najmä ak sa nakazí veľký počet ľudí naraz.

Slovensko zatiaľ oficiálne výskyt variantu NB.1.8.1 neeviduje, no viaceré prípady už boli potvrdené v okolitých krajinách. Vzhľadom na intenzívne cestovanie počas leta je preto vysoko pravdepodobné, že sa s ním stretneme aj u nás.

Odborníci preto odporúčajú všímať si príznaky, ostať doma pri podozrení na infekciu a zvážiť očkovanie, najmä pri rizikových skupinách, ako sú seniori, ľudia s chronickými ochoreniami alebo oslabenou imunitou.

Aj keď pandémia už oficiálne skončila, vývoj vírusu pokračuje a nové varianty nám pripomínajú, že opatrnosť je stále na mieste. Včasná reakcia, zodpovedné správanie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti môžu zabrániť tomu, aby sa opakovali problémy z predchádzajúcich vĺn. Slováci by preto mali zostať obozretní a pripravení na možný návrat covidu v novej podobe.

