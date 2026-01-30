Žiakov dnes čaká veľký deň: Odborníci radia, ako by sa mali rodičia správať v prípade zlých známok

Foto: TASR - Martin Medňansk

Martin Cucík
TASR
Dnes si žiaci prevezmú vysvedčenia. Rodičia by mali byť zhovievaví, detská psychika je krehká.

Výpis polročného hodnotenia si v piatok prevezme vyše 749 000 školákov. Pre TASR to potvrdili z ministerstva školstva s tým, že ide o 522 022 žiakov základných škôl a 227 069 žiakov stredných škôl. Ako podotkli, svoje prvé hodnotenie dostane takmer 62 000 prváčikov. V pondelok (2. 2.) žiakov čakajú obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Polročné hodnotenie sa bude odovzdávať na 2281 základných školách a na 734 stredných školách,“ uviedli z rezortu. Považujú ho za dôležitú spätnú väzbu, ktorá umožňuje rodičom a deťom spoločne reflektovať silné stránky a priestor na zlepšenie. Podstatné je podľa nich uvedomiť si, že známky nie sú vizitkou hodnoty dieťaťa a neodrážajú celú šírku jeho talentov či osobnosti.

Za základ označili bezpečné domáce prostredie bez strachu z trestu, kde namiesto tlaku na výkon dominuje ocenenie vynaloženého úsilia. „Každé dieťa napreduje vlastným tempom. Zameranie sa na jeho úspechy posilňuje sebadôveru potrebnú aj na zvládanie náročnejších predmetov,“ doplnili.

Láska rodičov nezávisí od známok

Podotkli, že ak dieťa pociťuje smútok z horších výsledkov, potrebuje cítiť prijatie a uistenie, že láska rodičov nie je podmienená známkami. Rozhovor o vysvedčení je podľa nich ideálne viesť cez podporné otázky o tom, na čo je dieťa hrdé, v čom by potrebovalo podporu a ukončiť ho vyjadrením dôvery.

Ilustračná foto: Pexels

Cez zvedavosť a otázky viete pomôcť dieťaťu pozerať sa dopredu, posilniť motiváciu učiť sa nové veci a prehĺbiť pocit podpory od rodičov. Tento deň by mal byť oslavou úspechov dieťaťa a príležitosťou na nový štart do druhého polroka,“ odporučili z ministerstva.

Sústreďte sa na to dobré

Rodičia by sa mali snažiť si s dieťaťom vybudovať taký vzťah, kde sa vedia spoločne rozprávať o jeho vzťahu ku škole, k učeniu, k povinnostiam a konfrontovať ho so svojimi očakávaniami,“ uviedla pre TASR školská psychologička Kornélia Ďuríková z Ligy za duševné zdravie.

Rodič by však podľa nej mal byť zodpovedný a empatický, nemá sa snažiť mať z dieťaťa génia z matematiky, keď má talent na šport – hocijako by to bolo pre ego rodiča príjemné. Mal by byť k dieťaťu férový a zvážiť, či od dieťaťa nechce niečo, čo nevie splniť.

Také dieťa, na ktoré rodičia kladú vysoké nároky, môže skĺznuť do frustrácie, nešťastia a neverí si. Naopak, dieťaťu nesmierne pomôže, ak rodič vypichne na jeho výsledkoch to dobré, v čom sa mu darí a ocení jeho snahu,“ doplnila Ďuríková.

